Ce au în comun sportul de performanță și antreprenoriatul. Gabriela Szabo: ”Mentalul este extrem de important”

Gabriela Szabo a subliniat importanța echilibrului interior și a antrenamentului continuu. Foto: Hepta

Craiova găzduiește o nouă ediție a Intelligent Money Academy, proiect dezvoltat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România, care reunește 200 de antreprenori, manageri și profesioniști din regiune, alături de peste 20 de speakeri și traineri. Pe lângă temele economice și de business, evenimentul a inclus și sesiuni dedicate performanței personale, leadershipului și mentalității necesare pentru succes.

În cadrul unei dezbateri despre motivație și depășirea limitelor, Dragoș Anastasiu a vorbit despre importanța ieșirii din zona de confort, atât în afaceri, cât și în viața personală.

„Și în business, la fel ca în viață, trebuie să fii în afara zonei tale de confort. De fiecare dată când te afli în zona de confort, lucrurile nu înaintează. Să ai curajul să te duci în afara zonei de confort, să fii mereu obosit sau provocat, atunci vine progresul”, a declarat Dragoș Anastasiu.

Discuția a continuat cu o analiză a rolului motivației, competiției și rezilienței în atingerea performanței, iar Gabriela Szabo a explicat cum experiența din sportul de performanță poate fi aplicată și în lumea afacerilor.

Întrebată cum poate fi menținut un mental puternic și dorința de a performa constant, Gabriela Szabo a subliniat importanța echilibrului interior și a antrenamentului continuu.

„Mentalul este extrem de important, psihicul omului este extrem de important. Starea de liniște, calmul sunt foarte importante. Cred că ne naștem cu anumite lucruri, după care intervine antrenamentul de zi cu zi, care îți dă încrederea că vei fi cel mai bun. Apoi vin competițiile, experiența și starea de sine”, a explicat fosta campioană olimpică.

Gabriela Szabo a arătat că performanța repetată nu poate fi pusă pe seama întâmplării, ci este rezultatul unui proces complex construit în timp.

„Noi avem o vorbă în sport: când ai câștigat un titlu mondial, s-ar putea să fie o întâmplare. Dar dacă îl câștigi a doua oară, a treia oară și a patra oară, deja nu mai este o întâmplare. Este un cumul de factori care stau în spatele tău”, a spus aceasta.

Fosta atletă a subliniat că pregătirea tehnică trebuie completată de o motivație interioară puternică și de respect față de competiție.

„Psihicul joacă un rol extrem de important și trebuie întotdeauna să îți găsești acea motivație intrinsecă ce te duce spre succes. Chiar dacă ești foarte bine pregătit, niciodată să nu subestimezi adversarul”, a concluzionat Gabriela Szabo.

Mesajul transmis participanților la Intelligent Money Academy a fost că succesul, indiferent dacă vorbim despre sport sau antreprenoriat, se construiește prin disciplină, perseverență și disponibilitatea de a accepta provocări noi, dincolo de limitele confortului personal.