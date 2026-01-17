Peste un milion de comenzi în aer. China blochează cipurile AI H200 ale Nvidia, deși guvernul SUA a aprobat exportul acestora

Nvidia se aștepta la peste un milion de comenzi din partea clienților chinezi, iar furnizorii companiei lucrau non-stop pentru a pregăti livrările, încă din luna martie. sursa foto: Getty

China a blocat importurile de cipuri AI H200 produse de Nvidia, deși guvernul SUA aprobase exportul acestora, potrivit unei relatări citate de presa internațională, notează The Guardian.

Furnizorii de componente pentru cipurile Nvidia H200 au suspendat producția, după ce oficiali vamali chinezi au împiedicat intrarea în țară a transporturilor cu noile procesoare pentru inteligență artificială, recent autorizate pentru export, arată sursa citată.

Reuters nu a putut verifica imediat informațiile, apărute în Financial Times, care citează două persoane familiarizate cu situația. Nvidia nu a răspuns solicitării de comentarii transmise de Reuters în afara programului normal de lucru.

Potrivit raportului, Nvidia se aștepta la peste un milion de comenzi din partea clienților chinezi, iar furnizorii companiei lucrau non-stop pentru a pregăti livrările, încă din luna martie.

Surse apropiate dosarului au mai declarat că oficiali guvernamentali chinezi au convocat companii locale din sectorul tehnologic pentru a le avertiza să evite achiziționarea acestor cipuri, cu excepția cazurilor în care acestea ar fi strict necesare.

Sursele, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității subiectului, au precizat că autoritățile nu au oferit explicații pentru aceste directive și nu au indicat dacă este vorba despre o interdicție oficială sau despre o măsură temporară.

Cipul H200, al doilea ca putere din portofoliul Nvidia destinat inteligenței artificiale, reprezintă unul dintre cele mai sensibile puncte de tensiune în relațiile dintre Statele Unite și China.

Există o cerere puternică din partea companiilor chineze, însă nu este clar dacă Beijingul intenționează să interzică definitiv aceste cipuri pentru a stimula dezvoltarea producătorilor autohtoni, dacă analizează în continuare posibile restricții sau dacă situația face parte dintr-o tactică de negociere.

Dacă interdicția de import va fi confirmată, aceasta ar complica și mai mult un context deja confuz, care include decizia administrației Trump de a permite exportul către China al cipului H200, proiectat în SUA și fabricat în Taiwan, cu condiția ca guvernul american să obțină o parte din profituri.

Ulterior, guvernul SUA a stabilit că, în loc să fie livrate direct din Taiwan către China, cipurile trebuie să ajungă mai întâi într-un laborator din Statele Unite pentru testare, ceea ce permite aplicarea unui tarif de 25% în momentul tranzitului prin SUA. Aceeași taxă a fost impusă și procesorului MI325X produs de AMD.

Experții și analiștii sunt divizați în privința oportunității strategice de a vinde cipurile H200 către China. Susținătorii acestei politici consideră că disponibilitatea lor ar putea încetini dezvoltarea unor cipuri similare în China și ar menține companiile chineze dependente de tehnologia americană.

Criticii avertizează însă că H200 este suficient de puternic pentru a fi utilizat, de exemplu, în sisteme de armament pe care armata chineză le-ar putea desfășura în viitor împotriva Statelor Unite sau a aliaților acestora.