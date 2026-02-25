Cumpărătorul de clădiri, terenuri sau mijloace de transport va trebui și el să dovedească plata tuturor impozitelor, nu doar vânzătorul

Cumpărătorul de clădiri, terenuri sau mijloace de transport va trebui să facă și el dovada plăţii tuturor impozitelor, nu doar vânzătorul, așa cum e până acum, a declarat marţi seară ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Ministrul a spus că Ordonanţa privind reforma administraţiei instituie această obligativitate a celui care cumpără clădiri, terenuri sau maşini să dovedească plata tuturor impozitelor locale.

„În ceea ce priveşte partea de dobândire a dreptului de proprietate asupra clădirilor, imobilelor, terenurilor, mijloacelor de transport, se instituie obligativitatea ca şi cumpărătorul, cel care, de fapt, deţine resursa financiară, să dovedească plata tuturor impozitelor către autorităţilor locale, nu numai vânzătorul, aşa cum este astăzi în legislaţie”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.



Potrivit ministrului, noul act normativ instituie o procedură care dă posibilitatea publicării, la nivel local, a listei debitorilor persoane fizice.



”Această listă să ajute, dacă vreţi, şi ca o presiune publică, dar şi o presiune de transparenţă şi de corectitudine faţă de toţi cei care îşi plătesc taxele şi impozitele cu bună credinţă şi cu mult bun simţ, astfel încât comunitatea locală să-i cunoască şi pe cei care, poate de ani de zile, sunt rău-platnici la bugetul local”, a explicat Cseke Attila.



Ministrul a precizat că există cel puţin şase state membre ale Uniunii Europene care au un astfel mecanism.



„Nu este ceva nou în România, nu este ceva împotriva reglementărilor europene, este un mecanism funcţional în alte state membre ale Uniunii Europene şi credem că poate funcţiona şi la noi”, a conchis Cseke Attila.