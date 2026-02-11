Angelina Jolie, apariţie surprinzătoare la premiera noului său film de la Paris

În film, Angelina Jolie o interpretează pe Maxine Walker, o regizoare americană care descoperă că are cancer la sân chiar în mijlocul Săptămânii Modei de la Paris. Sursa foto: Getty Images

Angelina Jolie şi-a făcut apariţia la Paris, la premiera filmului „Couture”, purtând o rochie Givenchy elegantă, preţioasă şi care i-a pus silueta în valoare.

În film, vedeta o interpretează pe Maxine Walker, o regizoare americană care descoperă că are cancer la sân chiar în mijlocul Săptămânii Modei de la Paris.

Rochia Givenchy amintește perfect de atmosfera glamour a filmului „Couture”, în care actrița o interpretează pe Maxine Walker, o regizoare de filme horror, care descoperă că are cancer la sân în mijlocul unei săptămâni de lucru agitate la Săptămâna Modei de la Paris, relatează Corriere della Sera. Este imposibil să nu ne gândim la povestea personală a Angelinei Jolie , care în 2013, la doar 37 de ani, a suferit o mastectomie preventivă și o extirpare ovariană. Vedeta a declarat că filmul reprezintă o poveste foarte personală și a lăudat-o pe regizoarea Alice Winocour pentru sensibilitatea cu care abordează un subiect atât de complex.

La 50 de ani , împliniți în iunie anul trecut, Angelina Jolie nu și-a pierdut farmecul și rămâne una dintre protagonistele incontestabile ale Hollywood-ului. Pentru apariţia pe covorul roșu, a purtat o ținută rafinată, dar captivantă, care a pus în valoare transparența în mijlocul broderiilor argintii haute couture.

La cinematograful Pathé Palace de la Paris vedeta și-a completat ținuta cu bijuterii personalizate de la Garatti Milano.

O cascadă de păr blond lung și strălucitor, cu o cărare într-o parte şi onduleuri fine, a completat aspectul unei adevărate dive din vremurile trecute. Șuvițele lungi ale actriței au nuanțe aurii și de miere, în timp ce rădăcinile ei rămân blond cenușiu, pentru un efect natural și strălucitor.

Chiar și machiajul pentru această ocazie a fost meticulos realizat, cu un stil sofisticat: fardul de pleoape metalic, strălucitor, și creionul de ochi dermatograf alungesc privirea, în timp ce buzele sunt ușor colorate cu un ruj coral, creând un echilibru perfect ce pune în valoare frumusețea naturală a actriței.