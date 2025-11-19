Românii din Marea Britanie, vizați direct de Nigel Farage. Reform UK anunță că va tăia toate beneficiile sociale pentru cetățenii UE

2 minute de citit Publicat la 23:45 19 Noi 2025 Modificat la 23:46 19 Noi 2025

Nigel Farage, liderul britanic al partidului de extremă dreapta „Reform UK”, este favorit să devină următorul prim-ministru al Marii Britanii, potrivit sondajelor. FOTO: Hepta

Nigel Farage anunță că Reform UK i-ar priva pe cetățenii UE de dreptul lor de a solicita beneficii dacă va ajunge la putere, în timp ce a prezentat planuri de reducere a cheltuielilor guvernamentale cu 20 de miliarde de lire sterline pe an, scrie BBC.

Farage a declarat că partidul său va renegocia acordul Brexit pentru a permite tăierile, susținând că acordul a fost unul „nedrept”.

De asemenea, el a prezentat planuri de reducere la minimum a ajutorului extern și de triplare a taxei anuale plătite de solicitanții de vize pentru a utiliza NHS.

Conservatorii au spus că desfacerea acordului Brexit este o idee „ridicolă”, în timp ce laburiștii au avertizat că ar putea declanșa un război comercial cu Bruxelles-ul.

Cele mai recente propuneri ale Reform UK vin înaintea bugetului de săptămâna viitoare, în cadrul căruia se așteaptă o majorare a impozitelor.

Într-o conferință de presă dedicată dezvăluirii planurilor Partidului Reform, Zia Yusuf, a susținut că planul ar reduce nevoia de creșteri de impozite, făcându-i pe cetățenii străini să „suporte povara” înainte ca cetățenii britanici să fie rugați să „facă sacrificii”.

Acordul Brexit semnat de Boris Johnson în 2020 a permis cetățenilor UE care locuiesc în Regatul Unit înainte de sfârșitul unei perioade de tranziție să își păstreze dreptul de a solicita beneficii.

Acest grup a reprezentat 9,7% dintre cei care au solicitat credit universal în iunie 2025, conform statisticilor guvernamentale provizorii publicate pentru prima dată în iulie.

Yusuf a declarat că, dacă Partidul Reform UK va câștiga următoarele alegeri, programate pentru 2029, va opri plățile de beneficii către toți cetățenii străini după o perioadă de preaviz „rezonabilă” de trei luni.

Estimările partidului privind restricționarea creditului universal doar la cetățenii britanici ar economisi 6,4 miliarde de lire sterline în acest an, economii care ar putea ajunge la 10 miliarde de lire sterline până la sfârșitul deceniului.

Partidul lui Farage acuză că tratatul Brexit a fost „unilateral”, deoarece existau mai mulți europeni care solicitau beneficii în Regatul Unit în comparație cu cetățenii britanici de pe continent.

Conservatorii au prezentat, de asemenea, planuri de a opri plata beneficiilor cetățenilor străini, deși nu au reușit să împiedice cetățenii UE să le solicite.

Vorbind la o conferință de presă premergătoare bugetului, lidera conservatoare, Kemi Badenoch, a declarat că ideea de a redeschide acordul Brexit este o „idee proastă”.

„Am petrecut mult timp negociind aceste drepturi, nu doar pentru cetățenii UE din această țară, ci și pentru cetățenii britanici din alte țări ale UE”, a spus ea.

Președinta Partidului Laburist, Anna Turley, a criticat și ea planul, adăugând că acesta riscă un „război comercial cu Europa” și „anulează” eforturile guvernului de a reduce fricțiunile comerciale printr-o serie de noi acorduri cu UE.

Într-un interviu acordat BBC după conferința sa de presă, Farage a declarat: „Tot ce susțin aici este corectitudinea. În prezent, există un număr extrem de disproporționat de cetățeni ai UE din Marea Britanie care primesc beneficii sociale față de britanicii din străinătate.”

El a susținut că Regatul Unit ar fi bine poziționat pentru a renegocia acordul Brexit, deoarece „suntem încă o piață crucială pentru Uniunea Europeană”, deși a recunoscut că „nu am spus că va fi ușor”.

Întrebat despre posibilitatea unor represalii din partea UE în cazul eșecului negocierilor, el a răspuns: „Putem riposta cu tarife. Doi pot juca acest joc”.

„Nu vreau să fac asta. Dar trebuie să existe o renegociere pentru a obține o resetare echitabilă cu Uniunea Europeană”, a adăugat el.