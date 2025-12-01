Război și bani: câștigurile colosale făcute de producătorii de armament de pe urma conflictelor din Ucraina și Gaza

Fabrică de armament din Polonia, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Cele mai mari companii producătoare de armament au înregistrat o creștere de 5,9% a veniturilor provenite din vânzările de arme, conform unui studiu publicat luni de Institutul Internațional de Studii pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), informează Politico.

Astfel, conform SIPRI, veniturile cumulate ale principalilor 100 de producători de armament din lume au crescut cu 679 de miliarde de dolari în 2024 - cea mai mare creștere înregistrată până acum.

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în cadrul companiilor de armament din SUA și Europa, iar ele au venit pe fondul războiului din Ucraina și conflictului din Gaza, notează sursa citată.

30 din cele 39 de companii americane aflate în acest „top 100” al producătorilor de armament - inclusiv Lockheed Martin, Northrop Grumman și General Dynamics - au raportat și ele creșteri.

Astfel, venitul cumulat al companiilor de armament din SUA a înregistrat o creștere de 3,8%, sau echivalentul a 334 de miliarde de dolari.

De asemenea, 23 din cele 26 de companii europene (fără Rusia) aflate în acest calasament au raportat și ele creșteri ale veniturilor de 13%, sau echivalentul a 151 de miliarde de dolari.

Una dintre cele mai mari creșteri le-a înregistrat compania cehă Czechoslovak Group, respectiv o creștere de 193% a veniturilor, ca urmare a unui proiect guvernamental de a furniza obuze de artilerie Ucrainei.