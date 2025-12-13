Care este temperatura ideală în dormitor pentru un somn odihnitor. Greșeala pe care mulți români o fac iarna

Tresaritul în somn apare adesea în faza de tranziție dintre starea de veghe și somn. foto: freepik.com

Într-o lume cu provocări de mediu și stil de viață haotic, somnul devine un pilon central al sănătății, nu un lux. Expertul în somnologie Răzvan Lungu a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, care sunt vitaminele de care am putea duce lipsă atunci când dormim prost nopţi la rând.

„Cred că toată lumea își dorește o pastilă minune pe care s-o ia și să adoarmă instant, iar dimineața să se trezească odihnită și plină de energie”, spune medicul. Totuși, realitatea este mult mai nuanțată. Există deficite de vitamine care pot contribui la tulburările de somn, iar vitamina D este printre cele mai frecvent întâlnite, mai ales în sezonul rece.

„În această perioadă apar foarte des deficite de vitamina D din cauza expunerii reduse la soare. Sunt mai expuși cei care lucrează mult în interior sau persoanele în vârstă, în special femeile peste 50 de ani”, explică medicul. Tot el subliniază că un astfel de deficit trebuie confirmat prin analize simple înainte de administrarea suplimentelor.

„În loc să căutăm un deficit de vitamine, mai bine încercăm să ne punem somnul în ordine. Un program regulat, fără alcool și cofeină înainte de culcare, lumină redusă și întuneric în cameră sunt fundamentale”, atrage atenția Răzvan Lungu.

Lumina, fie ea ambientală sau provenită de la ecrane, joacă un rol esențial în secreția melatoninei, hormonul care declanșează somnul. „Cu cât avem mai puțină lumină, cu atât putem dormi mai bine. Lumina, inclusiv cea a telefonului, poate împiedica apariția somnului”, explică specialistul.

O altă greșeală frecventă, mai ales iarna, este încălzirea exagerată a locuinței. „Românilor le place să doarmă la căldură, dar ideal ar fi ca temperatura să nu depășească 22–24 de grade. Recomandarea optimă este între 20 și 22 de grade”, spune expertul.

„Există studii recente pe populații mari care arată clar că lipsa somnului sub 6 sau chiar 7 ore pe noapte scade durata de viață. Privarea de somn se asociază cu riscuri cardiovasculare”, avertizează specialistul.

Obiceiuri dovedite care pot vă pot transforma nopțile

limitarea timpul petrecut în fața ecranelor înainte de culcare

suplimentarea cu magneziu sau melatonină

evitaţi somnul de zi lung sau târziu

renunțarea la cafea, ceai verde/ negru, energizante după-amiaza

evitarea alcoolului seara

rutină de relaxare seara

mediu decent de dormit

mișcare regulat, dar nu intens cu puțin timp înainte de somn

de evitat masa grea târziu

gestionarea stresului și gândurile înainte de somn

program regulat de somn, chiar și în weekend

Vitamine cheie implicate în somn de calitate

Vitaminele B (B1, B6, B12)

Vitamina C

Magneziu și Fier

Vitamina D

Somnul nu este doar o pauză între zile, este unul dintre cei mai importanți piloni ai sănătății noastre. Calitatea somnului influențează energia, capacitatea de concentrare, echilibrul hormonal, starea de spirit și chiar longevitatea. În România, unde ritmul alert al vieții cotidiene, expunerea prelungită la ecrane și stresul de zi cu zi ne afectează somnul, este esențial să înțelegem cum să ne odihnim cu adevărat.