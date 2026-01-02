Zohran Mamdani, noul primar al New York-ului, a depus jurământul cu mâna pe un Coran vechi de sute de ani, cu o simbolistică aparte

Zohran Mamdani a depus jurământul ca primar al New York-ului joi, în noaptea de Revelion, într-o scurtă ceremonie privată alături de familia sa, într-o staţie de metrou istorică, cu design spaniol şi închisă publicului, numită Old City Hall, situată sub primărie. Fiind musulman, el a devenit primul edil al metropolei americane care a depus jurământul cu mâna pe Coran. Cartea sfântă a islamului, una veche de sute de ani, a avut o simbolistică aparte, conform AP.

Aceste momente importante - precum și Coranul istoric - au descris locuitorii musulmani de lungă durată și vibranți ai celui mai populat oraș din SUA, potrivit unui cercetător care a ajutat-o ​​pe soția lui Mamdani, Rama Duwaji, să aleagă una dintre cărți.

Majoritatea predecesorilor lui Mamdani au depus jurământul pe Biblie, deși jurământul de a respecta constituțiile federale, statale și municipale nu necesită utilizarea niciunui text religios.

Și, deși s-a concentrat puternic pe problema accesibilității în timpul campaniei sale, Mamdani și-a exprimat deschis credința musulmană. A apărut frecvent la moscheile din cele cinci cartiere, construindu-și o bază de sprijin care includea mulți alegători sud-asiatici și musulmani aflați pentru prima dată la vot.

Două exemplare ale Coranului au fost folosite în timpul ceremoniei de la metrou: Coranul bunicului său și o versiune de buzunar care datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea sau începutul secolului al XIX-lea. Face parte din colecția Centrului Schomburg pentru Cercetare în Cultura Neagră al Bibliotecii Publice din New York.

Această copie a Coranului simbolizează diversitatea și raza de acțiune a musulmanilor din oraș, a declarat Hiba Abid, de la biblioteca pentru Studii din Orientul Mijlociu și Islamice.

„Este un Coran mic, dar reunește elemente de credință și identitate în istoria orașului New York”, a spus Abid.

Coranul, moştenit de la bunici

Pentru ceremonia ulterioară de depunere a jurământului la Primărie, din prima zi a anului, Mamdani a folosit atât Coranul bunicului său, cât și cel al bunicii sale.

A depus jurământul şi la primărie

Pentru o ceremonie ulterioară de la Primărie, din prima zi a anului, Mamdani a folosit atât Coranul bunicului său, cât și cel al bunicii sale.

Manuscrisul a fost achiziționat de Arturo Schomburg, un istoric portorican a cărui colecție a documentat contribuțiile globale ale persoanelor de origine africană. Deși nu este clar cum a intrat Schomburg în posesia Coranului, cercetătorii cred că acesta reflectă interesul său pentru relația istorică dintre islam și culturile negre din Statele Unite și din întreaga Africă.

Spre deosebire de manuscrisele religioase ornamentate asociate cu regalitatea sau elitele, copia Coranului folistă de Mamdani are un design modest. Are o legătură roșu intens, cu un medalion floral simplu și este scrisă cu cerneală neagră și roșie. Scrierea este simplă și ușor de citit, sugerând că a fost creată pentru uz zilnic, mai degrabă decât pentru o prezentare ceremonială.

După inaugurare, Coranul va fi expus publicului la Biblioteca Publică din New York. Abid a spus că speră că atenția acordată ceremoniei - fie ea de susținere, fie de critică - va determina mai mulți oameni să exploreze colecțiile bibliotecii care documentează viața islamică din New York, de la muzica armeană și arabă de la începutul secolului al XX-lea înregistrată în oraș, până la relatări directe despre islamofobie după atacurile din 11 septembrie.