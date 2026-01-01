Zohran Mamdani a depus jurământul ca primar al New York-ului într-o staţie de metrou istorică, cu design spaniol şi închisă publicului

Politicianul din aripa socialistă a fost învestit de procurorul statului New York, Letitia James / sursă foto: Getty Images

Democratul Zohran Mamdani a depus jurământul ca primar al New York-ului joi, imediat după miezul nopţii, într-o scurtă ceremonie privată alături de familia sa, în cadrul căreia a afirmat că a servi ca edil este „onoarea şi privilegiul” vieţii sale, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Politicianul din aripa socialistă a fost învestit de procurorul statului New York, Letitia James, pe care o consideră una dintre sursele sale de inspiraţie, într-o staţie de metrou istorică, cu design spaniol şi închisă publicului, numită Old City Hall, situată sub primărie.

Alegerea locului a urmărit să fie "o mărturie despre importanţa transportului public, vitalitatea, sănătatea şi moştenirea oraşului nostru", a afirmat primarul, care a semnat documente şi a plătit o taxă de nouă dolari secretarului primăriei chiar acolo.

Zohran Mamdani, cel de-al 112-lea primar al New York-ului, este, la 34 de ani, al doilea cel mai tânăr primar al oraşului, primul de origine din Asia de Sud şi, de asemenea, primul musulman, aşa că a depus jurământul cu mâna pe Coran, pe care îl ţinea soţia sa, Rama Duwaji.

Înaintea ceremoniei de depunere a jurământului, Letitia James l-a elogiat pe primar declarând că este „mândră de ceea ce a realizat” şi încrezătoare că Mamadani va aduce „o nouă eră de progres, promisiuni şi prosperitate" în metropola americană.

Evenimentul, care a durat mai puţin de cinci minute, a fost transmis pe canalul de YouTube al biroului primarului şi a dat impresia că s-a încheiat înainte ca Mamdani să îşi termine discursul. Doar câteva mijloace de informare locale au fost acreditate.

Conform publicaţiei digitale AmNY, noul primar a anunţat numirea responsabilului Departamentului de Transport, care va fi Mike Flynn, un fost angajat al acestui departament specializat în programe pentru pietoni şi biciclişti.

Zohran Mamdani va depune din nou jurământul joi, pe scările Primăriei, la ora locală 13:00, într-un eveniment în care va fi învestit de senatorul de stânga Bernie Sanders şi care va fi urmat de o petrecere comunitară deschisă publicului pe străzile din sudul Manhattanului.

La eveniment, care va fi transmis online, vor fi prezenţi reprezentanta democrată Alexandria Ocasio-Cortez, Avocatul Poporului din New York, Jumaane Williams, şi controlorul ales Mark Levine, printre alte figuri politice.