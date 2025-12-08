Primarul din New York, numit de Trump "comunist", lasă apartamentul modest pentru o reședință de lux: "Îmi va lipsi liftul la comun"

Primarul Zohran Mamdani se va muta în reședința Gracie Mansion în ianuarie. Sursă colaj foto: Getty Images

Primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat luni că va părăsi modestul apartament din cartierul Queens, unde chiriile sunt limitate prin lege.

El se va muta în luxoasa reședință oficială din Manhattan rezervată edilului-șef, relatează Agerpres, care citează AFP.

Acest democrat, numit de Donald Trump "comunist nebun", își va prelua mandatul pe 1 ianuarie.

În aceeași lună, Mamdani se va instala în Gracie Mansion (foto următoare), o vilă de 1.000 de metri pătrați construită în 1799 în cartierul Upper East Side.

Amplasată pe malul East River, într-un parc, construcția a devenit reședința oficială a primarului din New York în anul 1942.

Totuși, primarii metropolei nu au obligația de a locui acolo, deși majoritatea au făcut acest lucru.

O excepție notabilă în acest sens a fost miliardarul Michael Bloomberg, care a condus orașul în perioada 2002-2013.

Mamdani spune că-i vor lipsi "liftul la comun" și zgomotele de la vecini

Într-un comunicat, Zohran Mamdani a explicat că el și soția sa, ilustratoarea Rama Duwaji, au luat decizia de a se muta la Gracie Mansion în principal din motive de ''securitate''.

Democratul susține că regretă să părăsească apartamentul cu două camere din Astoria, Queens, o zonă cunoscută pentru faptul că acolo s-au instalat numeroși imigranți de naționalități diferite.

''Ne vor lipsi foarte multe lucruri din apartamentul nostru din Astoria: să pregătim cina unul lângă altul în bucătărie, să împărțim liftul cu vecinii noștri, să auzim muzică și râsete prin pereții apartamentului'', a scris el.

Zohran Mamdani a făcut din costul vieții un element central al campaniei sale și a promis, printre altele, locuințe mai accesibile.

Adversarii săi l-au criticat pentru faptul că a preferat să locuiască în continuare într-un apartament cu o chirie de 2.300 de dolari pe lună, deși doar salariul său de legislator al statului New York se ridică la peste 142.000 de dolari pe an.

''Chiar și atunci când nu voi mai locui în Astoria, Astoria va continua să trăiască în mine și în munca pe care o fac'', a promis Mamdani.