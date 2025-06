"Comunist nebun!" Trump, rafală de cuvinte grele la adresa politicianului care ar putea deveni primul primar musulman din New York

Câștigătorul alegerilor democrate pentru nominalizarea la Primăria din New York, Zohran Mamdani (dreapta) l-a determinat pe președintele american Donald Trump (stânga) să scrie un text acid pe Truth Social. Foto: Hepta

Președintele american Donald Trump s-a dezlănțuit, miercuri, pe rețeaua sa, Truth Social, la adresa lui Zohran Mamdani, un politician musulman care a câștigat alegerile primare în Partidul Democrat pentru candidatura la Primăria din New York.

Mamdani și-a anunțat victoria marți seară, iar contracandidatul său în partid, Andrew Cuomo, fost guvernator al statului New York, și-a recunoscut înfrângerea.

"În sfârșit, s-a întâmplat. Democrații au depășit limita. Zohran Mamdani, un comunist nebun 100%, tocmai a câștigat alegerile primare ale democraților și este pe cale să devină primar (în New York, n.r.)

Am mai avut și înainte radicali de stânga, dar cel de acum este cel puțin ridicol. Arată GROAZNIC, vocea lui este enervantă, nu este foarte inteligent, are sprijinul lui AOC+3, Dummies ALL (o referire la Alexandria Ocasio-Cortez, membră democrată a Camerei Reprezentanților, și la alte trei asociate ale acesteia n.r.).

Chiar și marele nostru senator palestinian, Chuck Schumer Plângăciosul, se umilește în fața lui. Da, acesta este un moment important în istoria țării noastre!", a scris Trump.

Într-o postare ulterioară, el a continuat pe același subiect.

"Am o idee pentru democrați, ca să-i readucem în 'joc'.

După ani de zile în care au rămas pe dinafară, suferind inclusiv unul dintre cele mai mari eșecuri din istorie la alegerile prezidențiale din 2024, democrații ar trebui să o nominalizeze pe Jasmine Crockett (membră a Camerei Reprezentanților, n.r.), candidata cu IQ scăzut, pentru funcția de președinte, iar AOC+3 ar trebui să fie nominalizate vicepreședinte și, respectiv, deținătoare a trei portofolii de nivel înalt din cadrul cabinetului.

Adăugați la asta viitorul nostru primar comunist al orașului New York, Zohran Mamdani, și țara noastră este cu adevărat TERMINATĂ!", a conchis Trump.

Candidatul democrat, considerat favorit la Primăria din New York

După ce victoria sa va fi confirmată, Mamdani va deveni oficial candidatul democrat la Primăria din New York.

Metropola este considerată fief al Partidului Democrat din SUA, iar reprezentanții acestei formațiuni sunt considerați favoriți în alegerile pentru funcțiile publice locale.

Scrutinul pentru funcția de primar al New York-ului se va desfășura anul acesta, pe 4 noiembrie.

Cine este "comunistul nebun" care i-a stârnit furia lui Trump

În vârstă de 33 de ani, Zohran Kwame Mamdani s-a născut în Uganda și a emigrat în SUA cu familia sa, pe când avea șapte ani.

Tatăl său este profesor de studii postcoloniale la Universitatea Columbia, iar mama sa este producător de film.

Musulman șiit, Mamdani a absolvit Colegiul Bowdoin în 2014 cu o diplomă în Studii 'Africana', un domeniu interdisciplinar dedicat istoriei, culturii și politicii oamenilor din Africa și din diaspora africană.

Înainte de a intra în politică, a lucrat ca producător de muzică rap în New York.

A fost ales pentru prima dată în Adunarea legislativă a statului New York în 2020, după ce a învins un politician în funcție cu patru mandate la activ.

De atunci, a fost reales fără opoziție.

Prioritățile sale legislative au inclus reforma locuințelor, transportul și energia.