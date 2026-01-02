Aglomerație și cozi uriașe în Poiana Brașov. Sute de turiști stau la coadă la telegondolă

Publicat la 15:42 02 Ian 2026

Turiștii stau la cozi interminabile pe pârtiile din Poiana Brașov / foto: Antena 3 CNN

Este aglomerație pe pârtiile din Poiana Brașov, în a doua zi din noul an. Turiștii profită de vremea favorabilă și de vacanța de sărbători pentru a se distra.

Încă de la primele ore ale dimineții, vremea a fost ideală pentru sporturile de iarnă, iar turiștii au ieșit pe pârtii într-un număr mare.

Mulți dintre aceștia sunt turiști care au petrecut deja câteva zile de concediu și vor să profite în continuare de vacanța de sărbători pentru a se distra.

De altfel, tot astăzi s-a deschis oficial sezonul de schi 2025-2026 din Poiana Brașov.

„Îmi place foarte mult România, este frumos. E prima dată când schiez în Brașov”, a declarat un străin, pentru Antena 3 CNN.

„Cred că mai trebuie să stăm vreo 20 de minute să luăm bilete, să urcăm și abia apoi să ne dăm pentru prima dată pe pârtie. Cred că toată lumea a așteptat și ne bucurăm foarte mult că s-a deschis sezonul de schi”, spune un alt turist.

Cei care nu au ieșit pe pârtie au profitat de petrecerea prelungită de Revelion, care se ține în aer liber.

De asemenea, aglomerație a fost și ieri pe pârtiile din Sinaia, unde până la ora prânzului, în prima zi a anului, au venit peste o mie de turiști.

La Sinaia, stratul de zăpadă măsoară între 20 şi 40 de centimetri.

La Buşteni sunt deschise pârtia de săniuş, pârtia pentru începători din Fun Park şi sania alpină.

De asemenea, la Azuga se poate schia pe mai multe segmente ale domeniilor Sorica şi Cazacu.