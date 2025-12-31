Cum ne setăm așteptări realiste pentru 2026. De ce eșuează majoritatea rezoluțiilor

Femeie fericită purtând ochelari. foto: freepik.com

Suntem în ultima zi din an. Unii așteaptă cu bucurie, alții cu oboseală, nostalgie sau poate cu neliniște. Indiferent cum ne simțim, e important să știm că toate emoțiile sunt firești.

Invitată în cadrul rubricii Sfat de sănătate, psihologul Gabriela Maluf a vorbit despre rezoluții, așteptări realiste și capcanele comparațiilor sociale.

„Dacă am avut rezoluții rezonabile și nu așteptări nerealiste, atunci da, e corect să tragem linie. Dar dacă a fost doar o dorință scrisă pe o hârtie, fără niciun plan concret, e greșit să facem asta”, a explicat psihologul.

Potrivit acesteia, multe dintre frustrările de la final de an apar din cauza obiectivelor formulate vag și a lipsei unui plan susținut de acțiuni zilnice. „Nu ne-am dorit să devenim milionari peste noapte. Dar dacă ne-am pus un obiectiv și imediat am făcut un plan pe termen scurt, mediu și lung, atunci putem evalua realist ce am reușit”, a precizat specialistul.

Un alt pericol major este autoînvinovățirea și comparația cu ceilalți, mai ales în contextul rețelelor sociale. „Creierul nostru intră într-o distorsiune cognitivă: vedem ce au făcut alții și ajungem să spunem ‘eu nu sunt în stare, nu sunt bun de nimic’. De fapt, noi nu suntem greșiți, doar am făcut ceva greșit”, a mai spus psihologul.

Pentru anul care începe, recomandarea este una clară: mai puține dorințe abstracte și mai mult realism. „Trebuie să ne gândim la resurse concrete: timp, energie, resurse financiare. Ce pot eu să fac perseverent și constant în fiecare zi, pentru că motivația scade, dar obiceiurile rămân”, a subliniat psihologul.

Totodată, psihologul atrage atenția că obiectivele trebuie adaptate la cine suntem și la ce putem susține pe termen lung. „Nu este despre cine suntem, ci despre ce facem. Fiecare are potențial, dar trebuie să începem de la ce avem acum și să ajustăm pe parcurs”, a mai spus aceasta.