Șeful GRU a predat SUA „controlerul” unei drone ucrainene ca să-l convingă pe Trump că palatul lui Putin a fost atacat. FOTO: The Moscow Times

Ministerul Apărării al Rusiei le-a prezentat americanilor un controler de navigație, susținând că a fost scos dintr-o dronă ucraineană care ar fi zburat spre palatul lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod. Dispozitivul, împreună cu datele privind ruta, care ar fi fost decodate de ruși, a fost înmânat unui reprezentant al atașatului militar al SUA la Moscova, scrie The Moscow Times.

Șeful Direcției Principale de Informații a Statului Major, Igor Kostiukov, a declarat că decodarea efectuată de serviciile speciale ruse a confirmat „cu precizie fără echivoc” că ținta atacului a fost reședința lui Putin de la Valdai. Amiralul s-a declarat convins că materialele prezentate „vor înlătura toate semnele de întrrebare și vor contribui la aflarea adevărului”.

Ministerul rus al Apărării a anunțat pe 1 ianuarie că vrea să transmită Statelor Unite rezultatele expertizei tehnice privind o dronă ucraineană doborâtă în regiunea Novgorod. Anunțul a venit după ce The Wall Street Journal, citând surse din serviciile de informații, a relatat că CIA nu ar fi găsit dovezi ale unui atac al ucrainenilor asupra reședinței lui Putin și l-ar fi informat pe Donald Trump despre acest lucru.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a postat un link către un editorial din New York Post intitulat: „Declarațiile războinice ale lui Putin despre un «atac» arată că tocmai Rusia stă în calea păcii”. Atunci, Ministerul Apărării rus a raportat că a extras din dronă un „fișier cu misiunea de zbor”, menționând că descifrarea acestuia indică reședința președintelui ca destinație finală a traseului.

Primul care a anunțat un atac asupra reședinței lui Putin de la Valdai a fost ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. El a susținut că forțele armate ucrainene ar fi încercat să lovească „în noaptea de 29 decembrie” și că ar fi folosit în acest scop 91 de drone. Șeful diplomației ruse a subliniat că, în consecință, Moscova își va revizui poziția în negocierile privind încheierea războiului.

În același timp, Ministerul Apărării raporta în dimineața aceleiași zile că, în intervalul menționat, deasupra regiunii Novgorod au fost distruse doar 18 drone, iar între 7:00 și 9:00, încă 23. Ulterior, instituția a afirmat că celelalte 50 de drone ar fi fost doborâte deasupra regiunilor Briansk și Smolensk și a susținut că și acestea zburau spre reședință, deși regiunile respective nici nu se învecinează cu regiunea Novgorod.

Locuitori ai zonei Valdai, intervievați de mass-media independente, au spus că nu au văzut drone și nu au primit SMS-uri de avertizare privind o amenințare aeriană.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că sunt false afirmațiile despre un atac asupra reședinței lui Putin. El a adăugat că, astfel, Moscova pregătește terenul pentru lovituri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev și încearcă să submineze progresul negocierilor de pace dintre Ucraina și SUA, pentru a-și justifica refuzul de a opri războiul.

Putin i s-a plâns lui Trump de atacul asupra reședinței sale la scurt timp după întâlnirea acestuia cu Zelenski în Florida. În urma acelor discuții, liderul american a anunțat că 95% dintre prevederile planului de pace ar fi fost convenite, cu excepția viitorului Donbasului.

În același timp, la Moscova s-a afirmat că această versiune a documentului nu convine Kremlinului. Putin însuși și-a exprimat disponibilitatea de a continua războiul, afirmând că ritmul de înaintare al armatei ruse în Ucraina „reduce practic la zero” interesul său pentru retragerea forțelor ucrainene din Donbas.