Restricții de circulație pe drumul spre Rânca, din cauza aglomerației. Acces doar pentru turiștii care au cazări în stațiune

<1 minut de citit Publicat la 16:12 02 Ian 2026 Modificat la 16:14 02 Ian 2026

Este permisă urcarea doar pentru autovehiculele turiştilor care sunt cazaţi în staţiune. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Traficul pe drumul care duce către stațiunea Rânca a fost restricționat, vineri, din cauza aglomerației. Potrivit polițiștilor din Gorj, în aceste condiţii este permisă urcarea doar pentru autovehiculele turiştilor care sunt cazaţi în staţiune.

Este aglomerație pe drumul din zona turistic-montană Rânca, în a doua zi din noul an.

Din cauza numărului mare de turiști care urcă și coboară, pe drumul care duce către Rânca şi apoi spre Transalpina s-au creat blocaje.

Astfel, din acest motiv, polițiștii rutieri anunță că, în aceste condiţii, este permisă urcarea doar pentru autovehiculele turiştilor care sunt cazaţi în staţiune.

De altfel, în mai multe stațiuni montane din România, pârtiile sunt pline, în condițiile în care mulți turiști au ales să-și petreacă vacanța de sărbători la munte.

La Sinaia, stratul de zăpadă măsoară între 20 şi 40 de centimetri.

La Buşteni sunt deschise pârtia de săniuş, pârtia pentru începători din Fun Park şi sania alpină.

De asemenea, la Azuga se poate schia pe mai multe segmente ale domeniilor Sorica şi Cazacu.