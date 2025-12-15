Unul dintre autorii atacului din Sydney fusese anchetat în trecut pentru legături cu Stat Islamic

1 minut de citit Publicat la 08:55 15 Dec 2025 Modificat la 08:55 15 Dec 2025

Moment din timpul atacului de pe plaja Bondi din Sydney, surprins de o cameră de supraveghere. Foto: Profimedia Images

Unul dintre autorii atentatului antisemit comis duminică pe o plajă din Sydney a făcut obiectul unei anchete a serviciilor de informaţii australiene în 2019, pentru legăturile sale cu gruparea Stat Islamic (SI), a anunţat luni canalul australian ABC, informează AFP, potrivit Agerpres.

Un tată şi fiul lui au deschis focul duminică asupra mulţimii care celebra sărbătoarea evreiască Hanuka pe plaja Bondi, o plajă apreciată de australieni şi turiştii din întreaga lume, făcând 15 morţi şi peste 40 de răniţi.

Media israeliene i-au identificat pe atacatori drept Sajid Akram, 50 de ani, lichidat de poliţişti, şi fiul său Naveed Akram, 24 de ani, spitalizat într-o stare critică şi plasat sub supravegherea poliţiei.

Serviciile de informaţii australiene anchetaseră în legătură cu fiul în 2019, potrivit televiziunii publice ABC, care citează, fără a-i dezvălui numele, un important responsabil din cadrul operaţiunii antiteroriste comune asupra atacului de duminică seara.

Naveed Akram era suspectat de strânse legături cu un membru al grupării Stat Islamc arestat în iulie 2019 şi condamnat pentru că pregătise un act terorist în Australia, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit canalului public, anchetatori antiterorişti estimează că cei doi atacatori juraseră credinţă organizaţiei jihadiste. Importanţi responsabili au declarat la ABC că două drapele ale SI au fost descoperite în autoturismul autorilor atacului de pe plajă.

Şeful serviciilor australiene de informaţii interne, Mike Burgess, a declarat duminică pentru presă că unul dintre atacatori era „cunoscut serviciilor noastre, însă nu ca o ameninţare imediată”.

Poliţia din Noul Wales de Sud a spus că nu poate confirma informaţiile ABC.