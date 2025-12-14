Masacru pe o plajă din Sydney: 12 oameni uciși de doi lunetiști în haine negre. Imagini dramatice cu dezarmarea unui trăgător

Foto: Profimedia Images

Cel puţin 12 persoane au fost ucise și alte 11 au fost rănite, inclusiv doi polițiști, în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe celebra plajă Bondi din Sydney. Unul dintre atacatori a fost ucis, iar celălalt a fost reținut, informează BBC.

Poliţia australiană a ordonat duminică populaţiei să se pună la adăpost. Cel puțin 200 de persoane erau prezente la o sărbătoare de Hanuka organizată pe plajă, în momentul atacului.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu doi trăgători, îmbrăcați în negru, care trag dintr-o parcare în direcția plajei.

„Poliţia intervine într-un incident în curs pe plaja Bondi şi ordonă populaţiei SĂ EVITE zona. Toate persoanele care se află acolo trebuie să se pună la adăpost"” a scris poliţia statului australian Noul Wales de Sud într-un comunicat pe reţelele sociale, preluat de Agerpres.

„Imaginile din Bondi sunt şocante şi tulburătoare. Poliţia şi serviciile de urgenţă sunt pe teren, lucrând ca să salveze vieţi. Gândurile mele sunt alături de fiecare persoană afectată”, a declarat premierul australian Anthony Albanese, într-un comunicat.

Imagini postate pe rețelele sociale arată un moment dramatic în care un trecător dezarmează pe unul dintre atacatori.

Fucking hero stopped one of the Bondi beach shooters risking his own life. pic.twitter.com/ZeHVD3ObNC — Setsuna | Bodypaint No1 fan (@Deen186) December 14, 2025

BBC a confirmat autenticitatea înregistrării.

Din imagini se observă unul dintre atacatori aflat în spatele unui palmier la mai puțin de 50 de metri de un pod pietonal, unde fuseseră văzuți anterior - în alte clipuri - cei doi trăgători.

Un trecător se strecoară în spatele său și îl atacă pe trăgător. Are loc o scurtă luptă între cei doi.

În timpul luptei, arma se descarcă. În cele din urmă, trecătorul reușește să ia pușca, pe care o îndreaptă apoi spre trăgător, care se retrage în grabă. Trecătorul pune apoi arma pe asfalt și ridică mâinile în sus, pentru a semnaliza polițiștilor să nu-l confunde cu vreunul dintre atentatori. Poliția australiană a spus că cercetează în prezent dacă atacul armat are legătură directă cu evenimentul Hanuka de pe plaja Bondi.