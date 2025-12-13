Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a fost DJ la petrecerea de final de an organizată pentru angajații instituției

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a fost prezent la petrecerea de final de an organizată pentru angajații instituției. În cadrul evenimentului, Tișe a pus muzică de la pupitrul de DJ.
Petrecerea a avut loc într-un cadru restrâns și a fost destinată exclusiv angajaților Consiliului Județean Cluj. Potrivit participanților, muzica a inclus piese din mai multe genuri, de la melodii mai vechi la producții recente, iar atmosfera „a fost una relaxată”.
Nu este pentru prima dată când Alin Tișe alege să se implice în acest mod în evenimentele festive organizate de instituție. În trecut, acesta a mai pus muzică la diverse petreceri interne sau evenimente cu caracter festiv, inclusiv la alte întâlniri organizate cu angajații CJ Cluj.
Momentul a fost filmat și fotografiat de unii dintre participanți și a circulat mai apoi în mediul online.