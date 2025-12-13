Cătălin Predoiu a primit, în SUA, Premiul Internațional pentru Serviciu Public: „România are nevoie de zece oameni precum el”

13 Dec 2025

Premiul i-a fost înmânat de Mark Gitenstein, fost ambasador SUA în România / sursă foto: Facebook - Alianța

Cătălin Predoiu, vicepremier și ministrul Afacerilor Interne, a primit Premiul Internațional pentru Serviciu Public în cadrul Galei Alianța 2025, organizată la Washington, eveniment dedicat consolidării parteneriatului dintre România și Statele Unite. Mark Gitenstein, fost ambasador SUA în România, a apreciat contribuția lui Cătălin Predoiu de-a lungul parcursului său profesional.

Premiul i-a fost înmânat de Mark Gitenstein, care a ținut un discurs în care a vorbit despre activitatea lui Cătălin Predoiu.

„Uneori, mă gândesc că România are cu adevărat nevoie de zece oameni precum Cătălin Predoiu. Întotdeauna m-am gândit, dacă am putea avea zece ca ei, am putea schimba țara asta într-un minut.

Ceea ce a făcut Cătălin prin codul de guvernare corporativă a dat putere consiliului de administrație și investitorilor externi, încurajând companiile să obțină acces la informații pentru a descoperi unde se află corupția și pentru a o elimina, iar pentru asta îi datorăm o recunoștință externă.

Așadar, este un privilegiu pentru mine să îi ofer acest premiu binemeritat”, a declarat Mark Gitenstein, fost ambasador SUA în România.

La rândul său, Cătălin Predoiu a vorbit despre importanța relației strategice cu Statele Unite pentru securitatea României.

„Relația din ce în ce mai puternică cu Statele Unite este esențială pentru securitatea României, pentru interesele noastre naționale, pentru liniștea și securitatea cetățenilor români.

Acest parteneriat trebuie permanent dezvoltat și menținut, având contacte și dialog permanent la toate nivelurile și cred că asta este o datorie a fiecărui operator politic român”, a declarat Cătălin Predoiu, vicepremier.

Organizația „Alianța” (Alianța Americano-Română), o entitate non-partizană și nonprofit dedicată consolidării parteneriatului dintre Statele Unite și România.

Gala onorează persoane și organizații care inspiră schimbări pozitive și susțin relația Româno-Americană.

Evenimentul a inclus dezbateri pe teme esențiale precum afaceri, securitate și cultură, funcționând mai degrabă ca o platformă de networking pentru liderii interesați de promovarea relațiilor bilaterale.