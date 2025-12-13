Mihai Gâdea a primit, în SUA, premiul pentru Jurnalism de Excelență 2025. "În timpul alegerilor, a salvat România. Are curaj"

Organizația care a acordat premiul reunește diplomați americani, foști ambasadori în România, reprezentanți ai companiilor americane și instituții interesate de parteneriatul strategic bilateral / sursă foto: Facebook - Alianța

România a fost premiată în Statele Unite de una dintre cele mai prestigioase organizații dedicate consolidării parteneriatului strategic româno-american, în cadrul Summitului și Galei Alianța 2025. Cunoscută drept „Alianța”, organizația reunește diplomați, companii și instituții de peste Ocean și este condusă de foști ambasadori ai Statelor Unite în țara noastră.

Pentru foștii ambasadori ai Statelor Unite în România, țara noastră este un model de reformă instituțională în Europa de Est.

Reuniți la Washington într-o gală Asociației „Alianța”, toți s-au declarat încântați de faptul că, indiferent de guvernare, România nu s-a oprit din drumul implementării standardelor occidentale.

Organizatorii galei de la Washington nu s-au sfiit să premieze, printre altele, reformele făcute în justiție. Acestea, spun ei, au contribuit esențial la întărirea statului de drept, la modernizarea sistemului judiciar și, implicit, la consolidarea parteneriatului strategic Român o american.

Premiul, spun foștii ambasadori, reflectă progresele semnificative realizate în ultimii ani în domeniul independenței justiției și a luptei împotriva corupției.

„România este atât de importantă, este un aliat atât de puternic pentru America, dar și un suporter puternic al libertății pentru cetățenii din Ucraina. Și continuăm să lucrăm împreună pentru că vrem ce e mai bun pentru oameni. America vrea ceea ce este mai bun pentru oamenii din România. Este un vis devenit realitate pentru mine”.

Cătălin Predoiu, vicepremier și ministrul Afacerilor Interne, a declarat că parteneriatul dintre România și SUA trebuie permanent dezvoltat și menținut, susținând că asta este o datorie a fiecărui operator politic român.

„Relația din ce în ce mai puternică cu Statele Unite este esențială pentru securitatea României, pentru interesele noastre naționale, pentru liniștea și securitatea cetățenilor români. Acest parteneriat trebuie permanent dezvoltat și menținut, având contacte și dialog permanent la toate nivelurile și cred că asta este o datorie a fiecărui operator politic român”, a declarat Cătălin Predoiu, vicepremier.

Mark Gitenstein, fost ambasador SUA în România, susține că:

„Uneori, mă gândesc că România are cu adevărat nevoie de zece oameni precum Cătălin Predoiu. Întotdeauna m-am gândit, dacă am putea avea zece ca ei, am putea schimba țara asta într-un minut. Ceea ce a făcut Cătălin prin codul de guvernare corporativă a dat putere consiliului de administrație și investitorilor externi, încurajând companiile să obțină acces la informații pentru a descoperi unde se află corupția și pentru a o elimina, iar pentru asta îi datorăm o recunoștință externă. Așadar, este un privilegiu pentru mine să îi ofer acest premiu binemeritat”, a declarat Mark Gitenstein, fost ambasador SUA în România.

Organizația care a acordat premiul, cunoscută drept Alianța, reunește diplomați americani, foști ambasadori în România, reprezentanți ai companiilor americane și instituții interesate de parteneriatul strategic bilateral.

Misiunea sa principală implică educație, networking și promovarea oportunităților mutual benefice, cu accent pe înțelegere a importanței României ca Aliat Strategic al SUA.

„Este un eveniment foarte important pentru comunitatea românească de aici, din Statele Unite, precum și pentru parteneriatul nostru strategic. Sunt oficiali și foști oficiali americani care onorează acest parteneriat strategic și prietenia cu România. Este a 12-a gală care se organizează de către această organizație importantă Alianța”, a declarat Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

În cadrul galei, Mihai Gâdea a primit premiul pentru „Jurnalism de Excelență 2025”. Distincția vine în semn de recunoaștere a eforturilor sale din perioada 2024-2025, de a susține orientarea euro-atlantică a României și de a consolida înțelegerea publică a valorilor democratice împărtășite în cadrul Alianței Transatlantice.

„În timpul alegerilor din primăvara aceasta din România, a făcut ceva ce nu s-a mai făcut până acum în România, unde a avut primarii, unde i-a avut pe toți candidații, le-a dat timp să-și prezinte opiniile, iar munca sa asiduă și reportajele de investigație au salvat România de flagelul interferenței maligne a Rusiei, interferenței cibernetice, hibride, cum vreți să-i spuneți. Are curaj. Foarte puțini oameni din România, altcineva decât el, ar fi făcut asta.

Și, în opinia mea, el a salvat România și merită toate mulțumirile voastre, mulțumirile mele și mulțumirile fiecărui român pentru ceea ce a făcut, asumându-și pericolul propriei vieți și siguranțe. Așa că, Mihai, mulțumesc! E o plăcere să vă înmânez premiul”, a declarat Adrian Zuckerman, Fostul ambasador al SUA în România.

„Premiul acesta pentru mine înseamnă mult, e un premium care vine de la cel mai important partener al nostru, de la cel care în momentul de față înseamnă atât de mult pentru Flancul Estic și pentru România. Și dacă astăzi România este o țară prosperă, este o țară sigură, este o țară care este în afara amenințărilor și în afara tuturor lucrurilor care se pot întâmpla în regiunea noastră este în mod special datorită parteneriatului american”, a declarat Mihai Gâdea, CEO Antena 3 CNN.

De la înființarea sa în 2013, „Alianța” a câștigat respectul în SUA și România pentru faptul că onorează persoanele care au contribuit la parteneriat, pentru mesele rotunde dedicate afacerilor, securității și culturii, precum și pentru proiectele comunitare derulate.