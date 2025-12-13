Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri

Fosta ministră a Justiției, Rodica Stănoiu, avea un partener cu 50 de ani mai tânăr. Foto: Inquam Photos/George Călin

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis dosar de moarte suspectă în cazul decesului fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu. Procurorii s-au autosesizat în urma informațiilor apărute în presă, conform unor surse judiciare citate de Antena 3 CNN.

Astfel, cu doar câteva zile înainte de deces, Rodica Stănoiu a fost internată la Spitalul „Alexandru Obregia” din Capitală. În momentul în care a ajuns la spital, avea semne de lovituri la cap și în zona ochilor.

Cu toate acestea, medicii nu s-au autosesizat și nu au anunțat poliția. La scurt timp după internare, Rodica Stănoiu a fost scoasă din spital pe semnătură de iubitul ei, un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, cu care Stănou avea o relație de 5 ani.

La scurt timp după ce a fost externată din spital, fosta ministră a Justiției a murit.

După înmormântare, apropiații Rodicăi Stănoiu au spus că în ultima vreme ea se izolase complet de prieteni, nu mai păstra legătura cu nimeni, ba mai mult, nici nu mai răspundea la telefon, dispozitivul mobil fiind controlat, conform surselor citate, chiar de partenerul acesteia.

De asemenea, autopsia nu s-a făcut la momentul morții. Apropiații sunt revoltați și pentru că Stănoiu a fost îngropată fără slujba religioasă.

Rodica Stănoiu, fost ministru a Justitiei în guvernul Adrian Năstase, în perioada 2000-2004, a murit pe 3 decembrie la vârsta de 86 de ani.