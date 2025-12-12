Se adâncește misterul în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr ar fi izolat-o recent de toți apropiații

Rodica Stănoiu, fost ministru a Justitiei în guvernul Adrian Năstase, în perioada 2000-2004, a murit pe 3 decembrie la vârsta de 86 de ani FOTO: Agerpres

Sunt tot mai multe controverse și semne de întrebare după moartea Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției ar fi ajuns la spital cu răni pe corp, însă, cu toate acestea, autopsia nu s-a făcut la momentul morții. Apropiații sunt revoltați și pentru că Stănoiu a fost îngropată fără slujba religioasă.

Procurorii ar putea să se sesizeze din oficiu în acest caz și să ceară deshumarea trupului Rodicăi Stănoiu.

Rodica Stănoiu, fost ministru a Justitiei în guvernul Adrian Năstase, în perioada 2000-2004, a murit pe 3 decembrie la vârsta de 86 de ani. Înainte de deces, ea ar fi ajuns la Spitalul „Alexandru Obregia”, de unde a fost externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr.

Graba de a o externa din spital a ridicat multe semne de întrebare, mai ales că ea a murit la scurt timp.

Rodica Stănoiu și partenerul ei cu 50 de ani mai tânăr FOTO: cancan.ro

Există informații potrivit cărora Stănoiu avea mai multe urme vizibile la nivelul feței - vânătăi - și se suspectează că aceasta ar fi putut fi agresată. Însă deocamdată sunt doar suspiciuni, mai ales că nimeni dintre cadrele medicale nu a sesizat poliția pentru a se face cercetări, astfel încât se ia în calcul inclusiv varianta ca - având în vedere vârsta înaintată, dar și starea medicală a fostei ministre - aceasta să fi căzut și să nu fie vorba despre violență.

Însă există suspiciuni legate de ultima ei perioadă din viață. Apropiații Rodicăi Stănoiu spun că nu mai puteau da de ea, iar controlul asupra telefonului fusese preluat de către partenerul ei de viață. Nimeni au ar fi putut să o contacteze în ultima vreme, iar femeia și-ar fi schimbat destul de mult comportamentul, lucru care reiese inclusiv din fișa medicală a acesteia.

Este posibil ca în următoarea perioadă, rudele sau apropiații acesteia să sesizeze organele de anchetă astfel încât să vadă dacă există sau nu există suspiciuni în legătură cu felul în care a murit fosta ministră a Justiției.

Pe de altă parte, jurnalistul de investigații Sorin Ovidiu Bălan spune că apropiații Rodicăi Stănoiu ar fi putut să sesizeze autoritățile înainte ca ea să înceteze din viață, dacă aveau semne de întrebare legate de situația ei.

El a mai subliniat că Rodica Stănoiu era o persoană de vârstă înaintată, cu mai multe probleme de sănătate.

„În al 2-lea rând, diferența asta mare de vârstă dintre cei doi îl califică pe iubitul doamnei Stănoiu drept vânător de zestre, mai ales că o acaparase complet pe doamna Stănoiu. Și asta este iarăși ciudat.

Eu mă mir de un singur lucru... Doamna Stănoiu, ca moștenitori direcți, nu are decât doi nepoți. Cum de s-au trezit abia după înmormântare să își dea seama că sunt lucruri în neregulă, de ce nu s-au dus la înmormântare să vadă despre ce este vorba, de ce nu s-au dus la spital atunci când a fost internată”, a declarat la Antena 3 CNN Sorin Ovidiu Bălan.