Persoana reţinută în cazul împuşcăturilor de la Universitatea Brown va fi eliberată. Polițiștii au "o altă pistă"

Oficialii din Providence au anunţat că persoana reţinută duminică în urma atacului armat de la Universitatea Brown, în care doi studenţi au fost ucişi şi nouă au fost răniţi, va fi eliberată. FOTO: Hepta

Oficialii din Providence au anunţat că persoana reţinută duminică în urma atacului armat de la Universitatea Brown, în care doi studenţi au fost ucişi şi nouă au fost răniţi, va fi eliberată, scrie BBC.

Șeful Poliției din Providence, Oscar Perez, a declarat că nu există suficiente probe pentru a pune sub acuzare persoana reținută, iar procurorul general al statului Rhode Island, Peter Neronha, a adăugat că dovezile „indică acum o altă pistă”.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile caută imagini video suplimentare care ar putea ajuta la identificarea și prinderea suspectului, a spus primarul local. Două persoane au fost ucise și alte nouă au fost rănite după ce un atacator a deschis focul la universitatea din Ivy League din Providence, Rhode Island, sâmbătă.

Într-o conferință de presă comună, duminică, Oscar Perez a precizat că anchetatorii nu cred că persoana reținută este aceeași cu cea surprinsă în imaginile de pe camerele de supraveghere (CCTV) ale suspectului, făcute publice în ziua atacului. BBC a decis să nu mai publice numele persoanei care a fost eliberată. În înregistrări, suspectul poate fi văzut îndepărtându-se de locul incidentului, îmbrăcat complet în negru.

După publicarea imaginilor, directorul FBI, Kash Patel, declarase că o „persoană de interes” a fost reținută la un hotel din Coventry, Rhode Island, în primele ore ale dimineții de duminică, pe baza unei piste furnizate de Poliția din Providence. Perez confirmase atunci că ofițerii nu caută pe altcineva și că lucrează împreună cu procurorii pentru a strânge probe.

La o conferință de presă anterioară, duminică, primarul din Providence, Brett Smiley, a spus că șapte dintre răniți erau în stare stabilă, unul se afla în stare critică, iar un altul fusese externat.

Potrivit oficialilor, atacatorul a deschis focul într-o sală de curs în jurul orei 16:00, ora locală (21:00 GMT), sâmbătă, în clădirea de inginerie Holley, situată în partea estică a campusului Brown. Identitățile celor uciși și ale majorității răniților nu au fost încă făcute publice, însă președinta Universității Brown, Christina Paxson, le-a spus reporterilor sâmbătă că toate victimele, atât cele ucise, cât și cele rănite, erau studenți.

Într-un e-mail trimis personalului duminică, directorul Durham Academy, o școală privată din Carolina de Nord, a transmis că una dintre absolventele lor, Kendall Turner, a fost rănită în atac, potrivit presei americane. „Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de Kendall, familia ei și toți membrii comunității Universității Brown în această perioadă incredibil de dificilă”, a declarat Michael Ulku-Steiner.

Într-un comunicat al universității publicat duminică, prof. Paxson a spus că în unele zone ale campusului accesul este interzis, în timp ce poliția își continuă investigațiile.

Aproximativ 2.000 de studenți au fost mutați în timpul nopții în locuri sigure, a precizat ea, adăugând că a fost „profund impresionată” de studenții și localnicii care i-au primit în case pe cei afectați.

Paxson a mai spus că familiile celor doi studenți uciși sunt sprijinite. „Nu există suficiente cuvinte de alinare pentru familiile care își pierd un copil, dar vom face tot ce putem”, a adăugat ea.

Smiley a anunțat că ordinul prin care rezidenții erau îndemnați să rămână adăpostiți a fost ridicat duminică. Primarul a spus că s-a întâlnit în spital cu victimele și familiile lor și că a fost „copleșit” de „curajul, speranța și recunoștința” acestora.

Vorbind la Casa Albă, președintele Donald Trump a spus că speră ca cei nouă studenți răniți să „se facă bine repede” și a transmis condoleanțe familiilor celor două persoane decedate. Atacul de la universitatea din Ivy League ridică numărul atacurilor armate în masă la 389 în SUA în acest an, potrivit organizației Gun Violence Archive. Organizația definește atacurile armate în masă ca un atac în care patru sau mai multe victime sunt ucise sau rănite, fără a-l include pe atacator.