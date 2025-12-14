Atac armat la o universitate în SUA: Studenți împușcați în timp ce dădeau examenul

Peste 400 de polițiști și agenți federali au fost mobilizați în urmărirea principalului suspect al atacului. Foto: Profimedia Images

Cel puțin doi studenți americani și alte 9 persoane au fost rănite într-un atac armat petrecut în mijlocul unui examen la Brown University, o universitate privată din Ivy League, Providence, Rhode Island, Statele Unite, informează CNN.

Suspectul este în continuare căutat de FBI și de poliție. Asasinul a fost descris ca fiind un bărbat de circa 30 de ani, îmbrăcat în haine de culoare închisă.

BREAKING: Footage released of Brown University shooting suspect. He's still at large. If you know who he is, call 911 pic.twitter.com/rGwZzBmuQl — BNO News (@BNONews) December 14, 2025

Poliția a publicat o înregistrare video, surprinsă de o cameră de supraveghere cu presupusul suspect.

Zona din jurul universității este împânzită de peste 400 de polițiști, agenți de securitate și agenți federali.

Președintele american, Donald Trump, a fost și el informat în legătură cu atacul armat din Providence.

Cele nouă persoane rănite au fost internate la spitalul Rhode Island. Şase pacienţi se află în stare critică, dar stabilă, iar unul este în stare critică. Alți doi pacienţi se află în stare stabilă.

Spitalul este în prezent închis, dar acceptă în continuare pacienţi la secţia de urgenţe, se arată în comunicat.