Sam Altman, îngrijorat de schimbările care au loc din cauza inteligenței artificiale: „Acesta este lucrul care mă sperie cel mai tare”

Potrivit lui Altman, clonarea vocală generată de AI a devenit atât de realistă, încât este „tot mai greu de deosebit de realitate”. Foto: Profimedia Images

Sam Altman, CEO-ul din spatele OpenAI, susține că începe să fie îngrijorat de „viteza schimbărilor care au loc în lume acum” din cauza inteligenței artificiale, potrivit Fortune.

Deși sunt doar trei ani de la lansarea ChatGPT, instrumentul a reconfigurat industrii întregi, a accelerat cercetarea științifică și a alimentat scenarii optimiste în care bolile sunt vindecate. În același timp, aceeași tehnologie ridică și un val de neliniști, iar Altman simte presiunea mai mult ca oricine.

Acesta susține că există „o listă lungă de lucruri” care nu au fost tocmai ușoare odată cu ascensiunea spectaculoasă a ChatGPT, începând cu ritmul alert în care instrumentul a schimbat lumea. Sistemul care ar putea ajuta la eradicarea unor boli ar putea fi folosit și în moduri pentru care societatea nu este pregătită, a explicat el în emisiunea The Tonight Show.

„Unul dintre lucrurile care mă îngrijorează este ritmul schimbării care se produce acum în lume”, i-a spus Altman lui Jimmy Fallon. „Vorbim despre o tehnologie veche de doar trei ani. Nicio altă invenție nu a fost adoptată atât de rapid.”

El a adăugat că provocarea este introducerea acestor instrumente într-o manieră responsabilă: „Trebuie să le oferim oamenilor timp să se adapteze, să-și spună părerea și să înțeleagă cum să le folosească. Ne putem imagina cu ușurință cum am putea greși acest lucru.”

Miza este uriașă, instrumentul AI având peste 800 de milioane de utilizatori săptămânal. ChatGPT a ajuns în săli de curs, birouri și companii într-un ritm mai rapid decât pot fi instalate măsuri de protecție.

Joburile se schimbă „destul de repede”, dar vor apărea altele, spune Altman

Declarațiile lui Altman vin și pe fondul competiției tot mai dure din industrie. Acesta ar fi declarat recent „cod roșu” în companie pentru a accelera îmbunătățirile aduse ChatGPT, pe fondul presiunii tot mai mari din partea Google, Meta și Anthropic.

În ceea ce privește job-urile care ar putea fi înlocuite de AI, Altman rămâne optimist. El crede că schimbarea va fi rapidă, dar nu fără alternative.

„Ritmul cu care se vor transforma locurile de muncă ar putea fi destul de alert. Nu am nicio îndoială că vom găsi cu toții lucruri complet noi de făcut și, sper eu, mult mai bune”, a spus el în aceeași emisiune.

În trecut, Altman a sugerat că unele joburi viitoare ar putea avea chiar o componentă spațială. „În 2035, un absolvent de facultate ar putea porni într-o misiune de explorare a sistemului solar, într-un job complet nou, interesant și foarte bine plătit”, declara el pentru jurnalista Cleo Abram.

În cinci ani, AI va începe să vindece boli, prezice Altman

În ciuda incertitudinilor privind piața muncii și educația, un lucru îi unește pe liderii din tehnologie: încrederea în revoluția medicală pe care o poate aduce inteligența artificială.

Dario Amodei vorbește despre posibilitatea eliminării majorității cancerelor, iar Bill Gates a prezis „tratamente revoluționare”. AI deja accelerează descoperirea de medicamente și permite analiza unor volume uriașe de date biologice.

Altman crede că până în 2030 modelele avansate de inteligență artificială vor deschide o eră a inovațiilor capabile să vindece boli.

„Cinci ani înseamnă mult”, spune el. „La anul sper să vedem primele descoperiri științifice mici, dar importante, făcute cu ajutorul modelelor AI. Iar peste cinci ani, sper să vedem boli vindecate.”