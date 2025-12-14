Cine sunt ofițerii ruși „cu degetul pe trăgaciul nuclear”. O investigație deconspiră infamul și secretul „Serviciu K” al lui Putin

Custozii servietei nucleare a lui Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

O investigație jurnalistică recentă spulberă mitul invincibilității aparatului de securitate al Rusiei și armatei Kremlinului. Conform informațiilor citate de defenseromania.ro, armata rusă și serviciile Rusiei depind de o mână de bărbați de vârstă mijlocie, cu ipoteci, conturi pe site-uri de matrimoniale și rude în SUA.

Dacă până acum se credea că butonul nuclear este un element ultra-secret, păzit de supersoldați aleși pentru imunitatea și incoruptibilitatea lor, această investigație arată că realitatea este cu totul și cu totul diferită.

Jurnaliștii de la Dossier Center au scos la lumină identitățile unor așa-ziși „ofițeri ai apocalipsei”, membri al unității militare ruse 26299, o unitate ultrasecretă cunoscută și cu numele de „Serviciul K”.

Conform sursei citate, acești militari fotografiați mereu la câțiva pași depărtare de dictatorul Putin atunci când acesta se află în deplasări, văzuți deseori cărând infama valiză nucleară, sunt militari cu salarii modeste, iar unii dintre ei au probleme în a-și plăti ratele la apartamente din suburbiile Moscovei și își caută dragostea pe internet.

Cine sunt ofițerii ruși „cu degetul pe trăgaciul nuclear”

Infama valiză nucleară mereu văzută în fotografii nu conține, de fapt, vreun „buton roșu” care e apăsat pentru a lansa arma nucleară. Sistem „Kazbek” este, de fapt, un terminal securizat de comunicații.

Cu ajutorul lui se face legătura între Putin și Statul Major al armatei ruse și se transmit codurile de lansare a armei nucleare către silozurile nucleare și submarine.

Investigația celor de la Dossier Center arată că „gardienii” arsenalului nuclear nu sunt sub nicio formă izolați într-o „bulă de securitate impenetrabilă”.

Emblematic este cazul căpianului Evgheni Șihov – veteran al armatei ruse care a avut activitate pe crucișătorul Moskva (între timp scufundat de forțele ucrainene), dar și pe „avionul Apocalipsei”, Il-80.

Șihov are o soră care locuiește de 20 de ani în SUA. Având în vedere susținerile regimului de la Kremlin că SUA sunt inamicul principal, faptul că unul dintre oamenii care au „degetul pe trăgaciul nuclear” al Rusiei are legături strânse cu „dușmanul” demonstrează o breșă de securitate de neconceput sau incompetență sistemică la vârful armatei și statului rus.

Investigația Dossier Center a mai arătat exemple clare de acest tip – ofițeri activi pe rețele sociale publică des fotografii din interiorul Kremlinului sau de la baze secrete precum Vlasiha.

Unii au profiluri și pe site-uri și aplicații de dating, în căutare de relații pasagere. Alții lasă recenzii pe Google Maps, făcându-și publică în permanență poziționarea.

E o imagine care contrastează puternic cu paranoia binecunoscută a lui Vladimir Putin.

„Fațada de fier” și „realitatea ruginită”

Acești ofițeri vin din ceea ce se numește „Rusia profundă”. Niciunul nu este născut la Moscova – provind din diverse regiuni ale întinsului teritoriu rus, sunt fii de militari, iar serviciul lor în această unitate este apogeul carierei lor.

Loialitatea lor vine și ea la preț mic – înainte de război, salariul lor nu depășea 150 mii de ruble, adică aproximativ 1500 de euro.

Deși salariile lor au mai crescut de când Kremlinul a pornit invazia, ofițerii tot nu prea reușesc să se ajungă cu banii.

Contextul dezvăluirilor nu este întâmplător. Ele apar într-un moment în care Rusia și-a schimbat doctrina nucleară. Kremlinul amenință acum cu bomba nucleară și în cazuri în care suveranitatea sa este amenințată „prin mijloace convenționale”.

Această definiție vagă se aplică și teritoriilor pe care pretinde că le-a anexat de la Ucraina.

Există inclusiv un sistem automat de lansare a rachetelor nucleare, cunoscut în Occident cu numele de „Mâna Moartă”. El ar fi activat în cazul în care întreaga conducere a Rusiei este decapitată. Sistemul se bazează tot pe acești ofițeri.

Astfel, imaginile pe care le vedem cu acești oameni deseori aflați în spatele lui Putin nu ar trebui să ne mai ducă cu gândul la arhetipul supersoldatului – sunt oameni precum cei descriși anterior, care nu știu cum să-și mai plătească ratele sau care se gândesc la cuceriri pe aplicații de întâlniri sau la următoarea vacanță în Crimeea.

„În marea tradiție rusească, fațada de fier ascunde adesea o realitate ruginită și profund umană. Rămâne de văzut dacă această realitate este o garanție împotriva nebuniei sau, dimpotrivă, veriga slabă care ar putea declanșa accidental infernul”, concluzionează Defense Romania.