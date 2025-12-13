Metoda veche folosită de profesori ca să oprească trișatul cu ChatGPT în școli

Folosirea AI a devenit o provocare pentru profesori. FOTO: Hepta

Un număr tot mai mare de profesori sunt îngrijorați că elevii folosesc inteligența artificială precum ChatGPT pentru a trece de examene sau pentru a-și face temele, fapt care împiedică astfel acumularea unor competențe individuale.

Încă de la lansarea ChatGPT în 2022, profesorii s-au confruntat cu provocarea pe care o reprezintă AI pentru metodele de învățare existente. Cu toate acestea, dascălii încep să se adapteze și să folosească o metodă veche pentru a testa cunoștințele: examenele orale, potrivit The Washington Post.

În universitățile și școlile din SUA, un număr tot mai mare de profesori renunță la examene scrise și introduc examenele orale pentru a evita tentațiile prezentate de platforme puternice de inteligență artificială, cum ar fi ChatGPT.

Într-un sondaj recent realizat în rândul studenților de la Inside Higher Ed, 85% dintre respondenți au declarat că au folosit AI în cursurile lor, inclusiv pentru a genera idei și a se pregăti pentru teste.

Un sfert au recunoscut că au folosit-o pentru a finaliza temele. Și aproximativ 30% au spus că universitățile ar trebui să conceapă metode de evaluare mai rezistente la AI, inclusiv examene orale.

Ce metode folosesc profesorii pentru a descuraja dependența elevilor de AI

Pentru a combate frauda bazată pe AI, unii profesori au apelat la software pentru a detecta munca non-umană, deși astfel de instrumente se luptă să producă rezultate fiabile. Alții au adoptat examenele scrise de mână, susținute în clasă, stimulând o renaștere a utilizării „cărților albastre”, broșurile de hârtie care au dominat testele universitare.

Examenele orale sunt un instrument și mai vechi, documentate în instituțiile de învățământ antice din Roma, Grecia, India și nu numai. Până în secolul al XVIII-lea, acestea au rămas modul implicit de evaluare la universitățile Oxford și Cambridge, potrivit lui Stephen Dobson, profesor și administrator universitar din Norvegia, care a scris o carte despre examenele orale, citat de The Washington Post.

În unele țări, precum Norvegia și Danemarca, examenele orale nu au dispărut niciodată. În alte locuri, acestea au fost păstrate în contexte specifice: de exemplu, în cadrul examenelor de calificare la doctorat din Statele Unite.

Interesul tot mai mare pentru examenele orale transcende disciplinele și dimensiunile claselor. Deși unii educatori spun că tehnica este mai potrivită pentru cursuri mai mici, profesorii de la Universitatea Western Ontario din Canada au susținut examene orale pentru o clasă de licență în afaceri cu 600 de studenți. La Universitatea din California, San Diego, examenele orale au fost introduse în șase cursuri mari de inginerie, cu impact pozitiv asupra motivației studenților.

Instrumentele AI pot fi folosite pentru a copia la examenele sau eseurile de acasă și pentru a finaliza tot felul de teme, parte a unui fenomen mai larg cunoscut sub numele de „descărcare cognitivă”.

Cum modifică AI programa școlară în România

În România, ascensiunea AI schimbă modul în care se va preda în școli. Cel puțin asta își propune Ministerul Educației, care a pus în dezbatere publică programele pentru noile planuri-cadru, care vor fi aplicate începând cu anul școlar 2026 - 2027.

La clasele din ciclul superior fi mai puține discipline tradiționale, iar Inteligența Artificială își va face drum în licee, ca asistent bine documentat la numeroase materii.

Instrumentele de Inteligență Artificială sunt recomandate pentru a fi folosite în procesul de predare-învățare în jumătate dintre proiectele de programe pentru disciplinele incluse în planul-cadru pentru liceu.

În noile programe AI este menționată ca instrument potențial de predare la următoarele materii, enumerate aici în ordine alfabetică: Chimie, Comerț, Dezvoltare personală, Economic, Electronică – Automatizări, Fizică, Informatică, Introducere în pedagogie, Istorie, Limbi moderne 1, Matematică, Pregătire sportivă teoretică, Religie, TIC (Tehnologia informațiilor și comunicații), Turism și Alimentație.