Cum se schimbă predarea la liceu, din 2026. Mai puține discipline, accent pe AI la numeroase materii, inclusiv Matematica

2 minute de citit Publicat la 23:36 27 Noi 2025 Modificat la 23:36 27 Noi 2025

Programele Ministerului Educației menționează predarea cu ajutorul AI la numeroase materii. Imagine cu rol ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Programele materiilor de liceu se schimbă de anul viitor, iar dezideratul decidenților de la Ministerul Educației este unul generos: elevii sa învețe lucruri mai utile și mai practice.

Ministerul a pus în dezbatere publică programele pentru noile planuri-cadru, care vor fi aplicate începând cu anul școlar 2026 - 2027.

La clasele din ciclul superior fi mai puține discipline tradiționale, iar Inteligența Artificială își va face drum în licee, ca asistent bine documentat la numeroase materii.

Reprezentantul părinților: "Schimbările sunt în interesul elevilor"

"Cu siguranță, aceste modificări sunt atât în interesul elevilor, cât și al cadrelor didactice, având în vedere că modificările presupun mai puține discipline la clasele de sfârșit de ciclu, respectiv clasele a XI-a și a XII-a.

Avem 15 discipline la clasa a IX-a și clasa a 10-a, 12 discipline la clasa a XI-a și 11 discipline clasa a XII-a.

Odată cu implementarea programelor, trebuie neapărat (să apară) și manualele (noi) și trebuie să știm clar că pe aceste programe vom avea un BAC diferențiat în 2030", spune Eugen Ilea, de la Federația Națională a Asociațiilor de Părinți.

"Este o modificare ce poate aduce o notă de modernitate. Elevul trebuie să dobândească o serie de informații ca să își dezvolte competențe culturale și de înțelegere a textelor literare pe baza acestei evoluții", crede Ruxandra Achim, profesoară de Limba Română.

Printre dascăli, opiniile rămân împărțite.

Directoare de școală: Ni s-a spus că se va produce schimbarea mult-dorită. Eu sunt sceptică

"S-au modificat planurile-cadru, după cum știm, s-a umblat la numărul de ore. Nu știu dacă este neapărat în avantajul lor (al elevilor, n.r.). Așa ni s-a spus: că noile planuri-cadru și noile programe vor produce acea modificare de fond mult dorită. Eu sunt sceptică", afirmă, la rândul său, Andreea Bodea, directoare de școală.

"Esențial este curajul abordării moderne, deschise, în concordanță cu ceea ce înseamnă nevoile copiilor secolului XXI", contraargumentează Marian Staș, expert în domeniul Educației.

Noile programe de liceu sunt în dezbatere publică până pe 12 decembrie.

Instrumentele AI, băgate în liceu de noile planuri ale ministerului de resort

Instrumentele de Inteligență Artificială sunt recomandate pentru a fi folosite în procesul de predare-învățare în jumătate dintre proiectele de programe pentru disciplinele incluse în planul-cadru pentru liceu.

Proiectele au fost puse în consultare publică, săptămâna aceasta, de Ministerul Educației și Cercetării, semnalează EduPedu.

Instrumentele AI în liceu sunt recomandate la materii precum Matematică, Fizică, Chimie, Religie, Istorie sau prima limbă modernă.

AI nu este menționată deloc în programa de Limba și literatura română, nici la trunchi comun, nici la curriculum de specialitate.

În plus, asistarea cu ajutorul Inteligenței Artificiale nu apare nici la Biologie, Geografie, Arte, Logică, Educație Fizică și nici la multe discipline de specialitate.

La ce materii apare AI ca instrument de predare și la care este omisă Inteligența Artificială

Concret, în noile programe AI este menționată ca instrument potențial de predare la următoarele materii, enumerate aici în ordine alfabetică: Chimie, Comerț, Dezvoltare personală, Economic, Electronică – Automatizări, Fizică, Informatică, Introducere în pedagogie, Istorie, Limbi moderne 1, Matematică, Pregătire sportivă teoretică, Religie, TIC (Tehnologia informațiilor și comunicații), Turism și Alimentație.

AI nu este menționată în procesul de predare la Limba și literatura română, Limbi materne, Anatomie, Aritmetică, Biologie, Arte, Educație Fizică, Educație muzicală, teatrală, vizuală, Geografie, Gramatică, Pedagogie, Limbi moderne 2, Logică, Managementul emoțiilor, Materiale de construcții / Mecanică, Pregătire militară, Sănătate – nutriție, conform EduPedu.