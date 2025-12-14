O icoană pictată de Nicolae Grigorescu s-a vândut la un preț record. Povestea picturii „Maica Domnului cu Pruncul”

„Maica Domnului cu Pruncul”, pictură de Nicolae Grigorescu. Foto: Artmark

Icoana "Maica Domnului cu Pruncul", realizată de Nicolae Grigorescu în perioada în care artistul a lucrat pentru Mănăstirea Agapia, a fost cumpărată la licitație pentru 90.000 de euro, un preț record pentru o icoană.



"Cea mai importantă achiziţie de icoană din istoria pieţei de artă din România! - Icoana "Maica Domnului cu Pruncul", pictată de Nicolae Grigorescu pentru "admiterea" la Mănăstirea Agapia, a fost cumpărată pentru 90.000 de euro!", a transmis casa de licitații Artmark.





Potrivit casei de licitaţie, evenimentul reprezintă un record absolut de adjudecare pentru o icoană şi confirmă statutul lui Grigorescu drept artistul cel mai bine adjudecat, după ce, în decembrie 2024, tot acesta a stabilit şi recordul pentru pictură, cu o "Ţărăncuţă", adjudecată pentru 365.000 de euro.

Valoarea documentar-artistică a acestei piese, al cărei preţ de pornire a fost de 18.000 de euro, este una deosebită.



"Cu ea s-a pregătit, se pare, pentru proba de obţinere a contractului pentru pictarea bisericii Mănăstirii Agapia. Într-un context în care pictura religioasă era profund dominată de canoanele bizantine sau de modele academiste schematice, intervenţia tânărului iconar aduce un suflu autentic de reînnoire şi expresivitate plastică", explică istoricul de artă Ioana Beldiman, care subliniază rolul fondator al acestei perioade în formarea maestrului.



Alături de această piesă centrală, Licitaţia de Crăciun - Artă Sacră, care a inclus o importantă colecţie transilvăneană de icoane pe sticlă, precum şi colecţia de icoane a avocatului Constantin Vişinescu, a reunit lucrări ale iluştrilor zugravi Petru din Topârcea, Constantin Boghină jr., Matei Ţâmforea, Pavel Zamfir şi Ioan Pop din Făgăraş.



Evenimentul a marcat o premieră de cercetare prin descoperirea primei icoane semnate de Nicolae Furnică, paternitate care va contribui la reatribuirea unei serii de icoane anterior considerate generic ca provenind din atelierele zonei Făgăraş-Rupea.



Totodată, au fost licitate şi două piese de colecţie ce au aparţinut scriitorului Ion Minulescu - icoană pe lemn "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena", realizată de şcoala românească în prima jumătate a secolului XIX, cu tempera şi foiţă de aur (de la 300 de euro) - şi a fostului politician Corneliu Vadim Tudor - icoana triptic grecească "Maica Domnului cu Pruncul, Sfântul Gheorghe şi Sfântul Dumitru", realizată la 1891 (de la 700 de euro).