„NATO 3.0”. Omul trimis de Hegseth la reuniunea aliaților a anunțat planul SUA pentru Europa: „Pregătiți-vă să apărați continentul”

sursa: US Marine Forces Europe / Facebook

Săptămâna aceasta a avut loc la Berlin o nouă Reuniune a Grupului de Contact pentru Ucraina. Grupul de Contact pentru Apărarea Ucrainei (Ukraine Defense Contact Group – UDCG), cunoscut și sub numele de formatul Ramstein, este o alianță internațională de peste 50 de țări, condusă de SUA, care coordonează sprijinul militar și echipamentele pentru Ucraina, reuniunile fiind periodice pentru a evalua nevoile de pe front.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis că deja cinci țări partenere au confirmat contribuții la Lista cerințelor prioritare pentru Ucraina (PURL) a NATO.

Norvegia va aloca peste 500 de milioane de dolari pentru drone destinate brigăzilor ucrainene și încă 150 de milioane de dolari pentru logistică, în timp ce Olanda va furniza peste 200 de milioane de euro (236 de milioane de dolari) pentru achiziționarea de drone.

Belgia va contribui cu fonduri pentru obuze de artilerie și apărare aeriană, în timp ce Marea Britanie și Germania vor continua eforturile de a furniza drone și de a dezvolta capacități de lovire la distanță mare.

Liderul de la Kiev a mulțumit, de asemenea, Spaniei pentru disponibilitatea sa de a colabora în cadrul programului SAFE al UE, care vizează extinderea producției comune de apărare.

Un mesaj foarte așteptat a fost cel din partea SUA. Așa cum ne-am obișnuit în ultimul an, Administrația Trump are o dezangajare puternică în Europa, cu elemente concrete asupra sprijinului pentru Ucraina dar și a profilului american în NATO.

La reuniunea UDCG de la Berlin nu a fost prezent Secretarul de Război Pete Hegseth, ci adjunctul acestuia, Elbridge Colby, un promotor al depărtării de aliații europeni. El este actualul ideolog al Pentagonului, cel care trasează liniile directoare ale noilor politici de apărare americane.

Secretarii Rubio și Hegseth au lipsit intenționat și de la ultimele ministeriale NATO de Externe și Apărare, iar președintele Donald Trump a atacat constant Alianța în ultima lună folosind argumentul fals că „aliații europeni nu au fost niciodată lângă noi la nevoie”.

În cei 77 de ani de existență ai NATO, singurul moment când s-a activat Art 5 al Tratatului de la Washington a fost la 11 septembrie 2001. Toți aliații NATO au participat la războiul antiterorist pentru protejarea SUA. Peste 1000 de militari NATO din Europa au murit în războiul pentru apărarea Americii. 27 dintre ei au fost militari români.

Iată mesajul transmis de Secretarul Adjunct de Război Elbridge Colby la Reuniunea UDCG de la Berlin:

„Evoluțiile de la ultima noastră UDCG subliniază cât de repede și de semnificativ se poate schimba peisajul strategic.

Trebuie să fim clari în ceea ce privește gravitatea momentului actual: Europa trebuie să accelereze asumarea responsabilității principale pentru apărarea convențională a continentului. Aceasta nu este o chestiune de alegere, ci de necesitate strategică.

Președintele Trump a luat măsuri decisive prin lansarea Operațiunii EPIC FURY pentru a degrada capacitatea de proiecție a puterii iraniene și, mai larg, pentru a se asigura că Iranul nu poate dobândi o armă nucleară. O astfel de întreprindere a necesitat angajarea unor resurse și capacități industriale americane semnificative.

În același timp, Statele Unite continuă să suporte o povară a securității globale – adesea în teatre de operațiuni unde mizele economice și de securitate europene sunt considerabil mai mari decât ale noastre – cum ar fi Strâmtoarea Hormuz.

Președintele Trump a precizat pe bună dreptate că se așteaptă ca aliații și partenerii să își intensifice eforturile și să ajute la securizarea acestei căi navigabile vitale din Orientul Mijlociu. Subliniez importanța acestui aspect pentru relația noastră viitoare.

Așa cum fiecare națiune își prioritizează pe bună dreptate propriile interese, la fel și Statele Unite trebuie să acorde prioritate amenințărilor cu cele mai mari consecințe la adresa americanilor.

Apărarea Ucrainei a fost susținută în mare parte prin reducerea stocurilor finite de arme americane, completate de contribuțiile Europei. Acesta a fost un răspuns „NATO 2.0” la o realitate „NATO 3.0”. Din fericire, acest lucru a început să se schimbe. Dar timpul este esențial – este un lux pe care nu îl avem. Trebuie să subliniez importanța unor acțiuni dramatice pentru ca Europa să accelereze mobilizarea.

Europa trebuie să pună apărarea continentului și, prin extensie, sprijinul său militar pentru Ucraina pe o bază cu adevărat sustenabilă. Suntem pregătiți să continuăm să ajutăm prin inițiative precum PURL, dar acest sprijin nu trebuie să se bazeze pe contribuții semnificative din partea SUA. Știu că vorbesc în fața unor cunoscători ai problemelor, deoarece știu că mulți dintre dumneavoastră din capitalele și țările dumneavoastră înclinați să facă acest lucru și îi aplaud pe cei care o fac.

Necesitatea de a reconstrui rapid stocurile europene de muniții este primordială, la fel ca și necesitatea de a elimina barierele comerciale protecționiste care sufocă potențialul industrial al continentului. Suntem pregătiți să vă sprijinim și să colaborăm cu dumneavoastră în acest sens.

Dezvoltarea unei baze industriale de apărare europene robuste, capabile și integrate nu poate fi pur și simplu o aspirație, ci o condiție prealabilă absolută pentru o descurajare și o apărare credibile. Aceasta este o oportunitate istorică pentru coeziunea apărării europene și, din nou, suntem pregătiți să sprijinim în acest domeniu.

Acest lucru va fi esențial pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în condiții care să susțină o pace durabilă.

După cum știți, Statele Unite continuă să livreze arme și echipamente Ucrainei prin inițiativa PURL. Încurajăm Europa să utilizeze acest instrument pentru a satisface nevoile critice ale Ucrainei și pentru ca aceste contribuții să continue să vină.

Permiteți-mi să închei spunând:

Europa trebuie să intensifice și să accelereze această tranziție către „NATO 3.0” – nu doar cu vorbe, ci și cu fapte și cu o schimbare fundamentală de atitudine. Știu că mulți dintre dumneavoastră își măresc deja cheltuielile pentru apărare și lucrează pentru a-și dezvolta capacitatea industrială. Dar este vital să ne concentrăm și mai mult înainte.

Un flux constant și semnificativ de contribuții financiare europene la inițiativa PURL ar fi un semn binevenit al acestei schimbări, dar, mai important, Europa trebuie să-și dezvolte capacitatea de a îndeplini ea însăși aceste cerințe. Vom beneficia cu toții de o bază industrială de apărare europeană mai puternică și mai coerentă, alături de una americană în creștere și mai vitală.

Dacă Europa se ridică la înălțimea acestui moment – ​​asumându-și cu adevărat responsabilitatea principală pentru apărarea continentului, în conformitate cu viziunea noastră despre un „NATO 3.0” reechilibrat – vom fi cu toții mai puternici și mai credibili în apărarea poporului nostru și a intereselor noastre naționale. Acest lucru va pune alianța noastră transatlantică istorică pe o bază mai puternică și mai sustenabilă și vom fi cu toții mai buni datorită acestui fapt”.