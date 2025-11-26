Doi români au fost dați în urmărire internațională după ce ar fi bătut un youtuber care filma la metroul din Roma hoți de buzunare

Românii în vârstă de 42 de ani sunt căutaţi în Italia, dar din informaţiile carabinierilor aceştia ar fi reuşit să fugă deja în străinătate. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Doi români în vârstă de 42 de ani sunt căutaţi în Italia şi în străinătate, fiind consideraţi suspecţi în agresiunea care a avut loc în data de 12 noiembrie asupra unui cunoscut youtuber italian care face diverse emisiuni despre hoţii de buzunare.

Simone Ruzzi, cunoscut ca Cicalone, a fost atacat de un grup de cel puțin cinci hoți de buzunare în fața stației de metrou Ottaviano de pe linia A, în timp ce filma pentru emisiunea sa de pe YouTube „Scuola di Botte”, despre bandele de hoți de buzunare din metrou.

Cei 5 bărbaţi l-au atacat atât pe el cât şi pe paznicii de la staţia de metrou. Ulterior, cu ajutorul imaginilor doi dintre atacatori au fost identificaţi ca fiind doi cetăţeni români, relatează Il Messaggero.

Românii în vârstă de 42 de ani sunt căutaţi, iar, din informaţiile carabinierilor, aceştia ar fi reuşit să fugă deja în străinătate. Agresorii, cu faţa descoperită l-au bătut pe italian, apoi au plecat, lăsându-l rănit la pământ. Atacul a avut loc sub privirile uluite a zeci de martori.

Doi dintre cei cinci presupuși autori, surprinși în videoclipul filmat de operatorul care colaborează cu Cicalone au fost identificați, dar nu au fost încă găsiți și arestați. Între timp, poliţiştii cercetează locurile frecventate de cei doi și potențialele lor cunoștințe, atât la ​​Roma, cât și în străinătate.

Potrivit victimei, unii dintre atacatorii s-ar afla deja în străinătate, iar mai multe înregistrări video care circulă pe rețelele sociale dovedesc acest lucru. Pe de altă parte carabinierii au efectuat mai multe percheziții şi speră că cineva i-ar fi putut observa, facilitând astfel ancheta.

De mai mulţi ani Cicalona luptă împotriva hoţilor de buzunare cutreierând metroul de la Roma. Adesea youtuberul a fost insultat și batjocorit chiar de hoții de buzunare, iar uneori, ca în ultimul incident, a fost bătut. „M-au lovit cu toată puterea, o lovitură directă în bărbie, care este cea mai sensibilă zonă”, a spus Cicalone pe rețelele sociale, descriind unul dintre cele mai dramatice momente ale bătăii care a dus la spitalizarea sa. Și agenții de pază erau alături de el, încercând să-l ajute. „Cel mai rău”, a explicat el, „a fost când am căzut la pământ. Am fost lovit și mai tare acolo; au vrut să fie mai brutali.” Italianul a decis să nu riposteze după lovituri: „Nu aș fi dat un exemplu bun dacă aș fi început să lupt.”

Pentru mulți, yputuberul a devenit un adevărat erou. Însă printre numeroșii săi susținători, există și cei care îl critică pentru că „face bani din asta”.