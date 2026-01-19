Aproape 200 de fermieri români merg la marele protest față de Acordul UE-Mercosur. Vor bloca străzile din Strasbourg cu tractoare

Se fac ultimele pregătiri pentru marele protest al fermierilor faţă de Acordul Mercosur, cel care elimină taxele vamale între Uniunea Europeană şi ţări din America Latină. Aproape 200 de fermieri români vor pleca la Strasbourg pentru a bloca străzile cu tractoare, alături de alți mii de fermieri din ale țări europene, în semn de revoltă față de acordul despre care avertizează că riscă să-i falimenteze. Acordul comercial UE-Mercosur a fost semnat sâmbătă, în Paraguay, și a creat cea mai mare zonă de liber schimb din lume. În Suceava, fermierii au scos de astăzi tractoarele în stradă.

„S-a zis la un moment dat că Uniunea Europeană vă dă niște beneficii. Să vindem un camion de cereale și să luăm două tone de motorină, ăsta e beneficiu? Nu cred”, spune un fermier sucevean.

„Ce vă nemulțumește? Prețurile sunt foarte mici la cereale, la produse. La grăunțe prețul e de 50 de bani, depinde de umiditate. Prețul e foarte mic”, spune altul.

La Strasbourg se fac pregătiri pentru marele protest al fermierilor din țările Europene.

„O parte dintre fermierii români au ajuns deja la Strasbourg și alți aproape 200 de fermieri urmează să plece mâine din București, cu un avion închiriat special, pentru a participa la acest protest alături de fermieri din alte state ale Uniunii Europene. Protestul are loc în fața Parlamentului European de la Strasbourg”, a transmis trimisul special Antena 3 CNN la Strasbourg, Cătălina Mănoiu.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care acordul Mercosur ajunge în dezbaterea Parlamentului European, iar europarlamentarii trebuie să decidă dacă îl trimit spre analiză Curții de Justiție a Uniunii Europene sau dacă îi dau undă verde.

Fermierii spun că produsele care vin din America Latină, prin acest acord, au un cost de producție cu până la 45% mai mic decât cele realizate în România sau în alte state europene, iar acest lucru ar putea împinge fermierii europeni spre faliment.

Fermierii din România prezenți la Bruxelles spun că nu se opun neapărat acordului Mercosur, însă cer garanții clare din partea Uniunii Europene că practicile neloiale vor fi sancționate. De asemenea, ei solicită condiții egale cu cele ale producătorilor din America Latină, pentru a-și putea promova și vinde produsele în mod corect.

În ceea ce privește poziția Parlamentului European, urmează ca europarlamentarii să decidă dacă vor bloca acest acord și îl vor trimite la Curtea de Justiție. Până atunci, fermierii trag un semnal de alarmă: protestează mâine și, cel mai probabil, și miercuri. Parlamentul European se pregătește ca, în luna februarie, să aprobe un pachet de măsuri pentru protejarea fermierilor.

Fermierii transmit europarlamentarilor mesajul că își doresc un dialog real și cer ca, la nivelul Uniunii Europene, subvențiile să fie egale și să fie eliminate practicile care îi împiedică să producă la prețuri competitive.