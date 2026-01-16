Femierii din România și din alte state europene fac marți un protest uriaș la Strasbourg, împotriva acordului cu Mercosur

Mii de agricultori europeni, inclusiv din România, se pregătesc pentru un protest de amploare în fața Parlamentului European de la Strasbourg.

Mișcarea vine în contextul în care șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este pe punctul de a semna acordul, în ciuda opoziției tot mai puternice din sectorul agricol de pe continent.

Scandalul a cuprins și Parlamentul European, unde mai multe grupuri politice cer atacarea înțelegerii cu grupul de state latino-americane la Curtea Europeană de Justiție.

Românii au ieșit cu tractoarele împotriva acordului cu Mercosur

În România, fermierii au ieșit deja pe străzi cu tractoarele, în Cluj, Neamț, Iași, Bacău și Dâmbovița. D

Disperarea lor este provocată de faptul că acordul ar urma să reducă sau să elimine complet taxele pentru produsele agricole din America Latină.

Fermierii arată că deschiderea pieței pentru aceste importuri îi bagă direct în faliment.

"Foarte mulți sunt în situație limită, din cauza vremii. În plus față de asta, subventiile pentru Romania sunt mult mai mici decât în Europa. Nu știm cum se va negocia la nivel european, pentru că fiecare stat în parte va negocia la sânge acest tratat", afirmă Adelin Marina, fernier român.

În ultimele zile, mii de agricultori au protestat și în Franta, Polonia, Irlanda și Belgia împotriva acordului.

În fața Parlamentului din Paris, protestatarii au adus sute de tractoare, iar lucrurile au degenerat după ce manifestanții au încercat să blocheze drumurile.

Mii de oameni protestează la Strasbourg pe 20 ianuarie

Însă acțiunile de strada par abia la început, pentru că, pe 20 ianuarie, sunt așteptați 4.000 de fermieri europeni, inclusiv români, să protesteze în Strasbourg.

Agricultorii le vor cere deputaților europeni să blocheze votul pentru ratificarea Acordului.

"Cerințele sunt pentru o agricultură corectă și o concurență loială. Trasabilitatea în Europa înseamnă costuri extraordinar de mari. Produsele obtinute in Mercosur sunt undeva la 35% - 40% din costul de productie pe care le au fermierii din Europa", explică Nicu Vasile, președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, LAPAR.

Ursula von der Leyen semnează sâmbătă, în Paraguay, acordul cu Mercosur

Președinta Comisiei Europene este așteptată sâmbătă, în Paraguay, să semneze acordul cu Mercosur.

La nivel european se poartă negocieri dure, care vor decide momentul în care acest acord intră în vigoare.

"Săptămâna viitoare, miercuri, se va vota în plenul Parlamentului European de la Strasbourg solicitarea făcută de unele grupuri politice, ca acest acord să ajungă pe masa Curții Europene de Justiție, CEJ. Potrivit unor surse, dacă această solicitare va pica la vot, acordul va intra în vigoare abia după ce va fi ratificat în Parlamentul European, lucru care ar urma să se întâmple cel mai târziu în luna aprilie", a relatat Alina Tănase, jurnalist Antena 3 CNN.

Dacă solicitarea privind sesizarea CEJ va fi aprobată, Comisia Europeană ar urma să susțină că acordul a intrat deja în vigoare încă de la momentul semnării, spun surse politice europene.

Sute de invitați la Asuncion, pentru semnarea Acordului UE - Mercosur

Între 600 şi 800 de oficiali şi reprezentanţi internaţionali se vor reuni sâmbătă, la Asuncion, pentru semnarea acordului istoric de asociere dintre Mercosur şi Uniunea Europeană, a anunţat vineri purtătorul de cuvânt al preşedinţiei Paraguayului, Guillermo Grance, citat de Agerpres.

"La ora 11:30 (14:30 GMT) este programat ca autorităţile naţionale şi internaţionale să înceapă să sosească. Sunt aşteptate între 600 şi 800 de persoane", a precizat Grance la postul de radio ABC Cardinal.

Evenimentul va avea loc la Jose Asuncion Flores, un "loc emblematic", a detaliat oficialul paraguayan.

Aici, pe 26 martie 1991, a fost semnat Tratatul de la Asuncion, care a dat naştere blocului Mercosur, format din Paraguay, Brazilia, Argentina, Uruguay şi Bolivia, aflată în proces de aderare completă.

Purtătorul de cuvânt a mai precizat că ceremonia va începe la ora locală 12:00 (15:00 GMT), urmând să fie prezenţi, ca "martori de onoare", preşedintele din Paraguay, Santiago Pena, preşedintele din Uruguay, Yamandu Orsi, preşedintele Argentinei, Javier Milei, preşedintele Boliviei, Rodrigo Paz şi Jose Raul Mulino, preşedintele statului Panama, care a aderat recent la Mercosur ca stat asociat.

Blocul european va fi reprezentat de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Cei doi oficiali europeni sunt primiţi vineri, la Rio de Janeiro, de către preşedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, care va fi absent la ceremonia din Asuncion, deşi este unul dintre principalii promotori ai acordului.

Acordul UE - Mercosur este semnat după 26 de ani de negocieri şi va reduce sau elimina treptat taxele vamale pentru aproximativ 90% din exporturile dintre cele două blocuri semnatare.