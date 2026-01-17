Acordul UE-Mercosur, semnat sâmbătă. Fermier român: „Începând de astăzi, vom fi martori la declinul agriculturii românești”

Acordul UE - Mercosur a dus la proteste ale fermierilor în Europa. Foto: INQUAM Photos/Alex Nicodim

Liderii europeni semnează, sâmbătă, acordul comercial UE-Mercosur, în capitala Paraguayului, Asuncion, în ciuda criticilor mai multor politicieni, precum și în ciuda protestelor venite din partea fermierilor europeni. Un agricultor cu peste 40 de ani de experiență a declarat la Antena 3 CNN că România va fi una dintre țările cel mai puternic afectate de acest acord, avertizând că agricultura românească, „tânără și lipsită de reziliență”, riscă un declin accelerat în lipsa unor măsuri de sprijin din partea statului.

„Începând de astăzi, vom fi martori la declinul agriculturii românești. Motivul este că, dintre toate agriculturile europene, cea românească va fi cea mai afectată prin simplul motiv că este o agricultură tânără și nu are reziliența celor vestice. Suntem pe același palier de producție cu țările din Mercosur, suntem neexportatori de produse agricole primare”, a declarat acesta.

Fermierul român susține că zootehnia va fi primul sector care va resimți efectele acordului, urmată de producția vegetală.

„În opinia mea, în primul rând zootehnia o să înceapă să aibă de suferit, pe urmă cei din producția vegetală, neavând debușeu pentru produsele lor, vor începe să sufere din ce în ce mai tare și vor începe cu cei mici până vom ajunge la cei mari.

Deci, dacă Guvernul României în prisma semnării acestui acord nu va lua niște măsuri, pentru că suntem net dezavantajați față de celelalte țări, nu avem reziliența lor, nu avem posibilități financiare ca țările vestice, va fi rău. Acolo dacă se întâmplă ceva, ei vor fi ajutați într-un fel sau altul. Noi nu așteptăm nimic de la statul român, mai ales în condițiile în care nu au ales să poarte nicio discuție cu noi înainte de acest acord.

Noi nu am fost consultați în nicio variantă, nici de prețuri, nici de ce avem de făcut, nici de ce urmează să facem. Legat de prețuri. Sunt banane aduse din Brazilia. Sunt cumva mai ieftine la preț? Consumatorii români să nu spere că vor primi un preț mai avantajos la raft de acum încolo”, a încheiat fermierul român.

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur urmează să fie semnat, sâmbătă, la Asuncion, în Paraguay. Documentul încheie un proces de negociere început în urmă cu 25 de ani și consfințește crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori.

Ceremonia are loc în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, care se întâlnesc cu președintele Paraguayului, Santiago Peña.

Franța Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au opus acordului, în timp ce Belgia s-a abținut, ca urmare a îngrijorărilor pe care încă le are, mai ales în ce privește importul de produse agricole din America Latină.

Acordul a fost susținut de un bloc format din Germania, Olanda, Spania și țările scandinave, căruia i s-a adăugat și votul decisiv - cel al Italiei. România a făcut și ea parte din grupul susținătorilor.