Liderii UE au ajuns în Paraguay, unde se va semna controversatul acord comercial UE-Mercosur. Un lider sud-american nu va participa

Lula da Silva nu participă la ceremonie, va fi reprezentat de ministrul său de externePublicat acum 26 minute
Președintele Braziliei, Lula da Silva, nu va participa la semnarea formală a acordului comercial UE-Mercosur, sâmbătă, în Paraguay. Liderul brazilian a optat să rămână la Rio de Janiera în timp ce se formalizează acordul între cele două blocuri.
Lula este singurul lider Mercosur care va fi absent de la ceremonie. Vor participa președintele Paraguayului, Santiago Peña, președintele Argentinei, Javier Milei, președintele Uruguayului, Yamandu Orsi și președintele Boliviei, Rodrigo Paz.
Invitați din partea UE sunt șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, șeful Consiliului European, Antonio Costa, și comisarul pentru comerț, Maros Sefcovic.
Brazilia va fi reprezentată la nivel de ministru – de șeful diplomației braziliene, Mauro Vieira.
Decizia a atras atenția, având în vedere rolul central al președintelui brazilian în resuscitarea acestui acord de când a revenit la putere, în 2023.
Presa braziliană a scris că Lula a prioritizat o întâlnire bilaterală cu Ursula von der Leyen, la Rio, vineri, prezentând-o ca suficientă pentru a marca implicarea Braziliei în acord.
În declarații făcute alături de Ursula von der Leyen, Lula a descris pactul drept „istoric” și a spus că va crea cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă, cu o populație de aproximativ 720 de milioane.
Antonio Costa ajunge la Paraguay pentru semnarea acordului comercial UE-MercosurPublicat acum 40 minute
Președintele Consiliului European, Antonia Costa, urmează să ajungă în Paraguay, acolo unde va semna controversatul acord UE-Mercosur. „Dărâmăm barierele”, a spus liderul european.
„Tocmai am ajuns la Asunción, Paraguay, pentru o ocazie istorică: semnarea Acordului de Asociere UE–Mercosur.
Chiar în orașul în care Mercosur a luat naștere în 1991, astăzi facem un pas esențial pentru dezvoltarea celei mai mari zone de liber schimb din lume.
Dărâmăm barierele, creăm prosperitate comună”, a declarat Antonio Costa.
Just arrived in Asunción, Paraguay, for a historic occasion: the signing of the EU–Mercosur Association Agreement.
In the very city where Mercosur was born back in 1991, today we take a key step to develop the world's largest free trade area.
Breaking down barriers,…
Ceremonie de semnare la Asuncion
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur urmează să fie semnat, sâmbătă, la Asuncion, în Paraguay. Documentul încheie un proces de negociere început în urmă cu 25 de ani și consfințește crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori.
Ceremonia are loc în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, care se întâlnesc cu președintele Paraguayului, Santiago Peña.
Paraguay deține, în prezent, președinția prin rotație a Mercosur. Acordul este semnat, în numele Uniunii Europene, de comisarul pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic. După semnare, cei trei lideri susțin o conferință de presă, programată în jurul orei locale 13:15 (17:15 CET), transmisă în direct pe EBS, potrivit Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Semnarea documentului încheie vizita oficială a președintei Comisiei Europene în America de Sud. Cu o zi înainte, Ursula von der Leyen s-a aflat la Rio de Janeiro, unde a avut o întâlnire cu președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva.
Brazilia reprezintă un partener strategic al Uniunii Europene, iar cooperarea bilaterală a cunoscut o intensificare în ultimii ani, în special în domeniul comerțului și al combaterii schimbărilor climatice.
Mercosur este piața comună sudică, un bloc comercial sud-american fondat în 1991. Membrii cu drepturi depline sunt Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, însă statutul său a fost suspendat în 2017. În decembrie 2012 a fost semnat protocolul de aderare a Boliviei, document aflat în prezent în proces de ratificare în parlamentele statelor membre.
Împreună, țările Mercosur reprezintă a șasea economie a lumii, cu o populație totală de aproximativ 270 de milioane de locuitori.
Textul acordului a primit aprobarea a 21 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. După semnare, documentul nu intră automat în vigoare, fiind necesare etape suplimentare de ratificare și validare în cadrul ambelor blocuri.
Acord controversat
Franța Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au opus acordului, în timp ce Belgia s-a abținut, ca urmare a îngrijorărilor pe care încă le are, mai ales în ce privește importul de produse agricole din America Latină. Acordul a fost susținut de un bloc format din Germania, Olanda, Spania și țările scandinave, căruia i s-a adăugat și votul decisiv - cel al Italiei. România a făcut și ea parte din grupul susținătorilor.
Pentru a obține acordul, Comisia a făcut numeroase concesii agricultorilor, acestea fiind motivul pentru care a fost convinsă Italia, țara care a produs majoritatea finală la votul în COREPER.
După semnare, însă, acordul va trece printr-un proces lung și dificil de ratificare în Uniunea Europeană. Parlamentul European va vota pe componentele comercailee ale sale, în timp ce secțiunile care depășesc competențele UE trebuie ratificate de fiecare parlament național.