Liderii UE au ajuns în Paraguay, unde se va semna controversatul acord comercial UE-Mercosur. Un lider sud-american nu va participa

Președintele Braziliei, Lula da Silva, nu va participa la semnarea formală a acordului comercial UE-Mercosur, sâmbătă, în Paraguay. Liderul brazilian a optat să rămână la Rio de Janiera în timp ce se formalizează acordul între cele două blocuri.

Lula este singurul lider Mercosur care va fi absent de la ceremonie. Vor participa președintele Paraguayului, Santiago Peña, președintele Argentinei, Javier Milei, președintele Uruguayului, Yamandu Orsi și președintele Boliviei, Rodrigo Paz.

Invitați din partea UE sunt șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, șeful Consiliului European, Antonio Costa, și comisarul pentru comerț, Maros Sefcovic.

Brazilia va fi reprezentată la nivel de ministru – de șeful diplomației braziliene, Mauro Vieira.

Decizia a atras atenția, având în vedere rolul central al președintelui brazilian în resuscitarea acestui acord de când a revenit la putere, în 2023.

Presa braziliană a scris că Lula a prioritizat o întâlnire bilaterală cu Ursula von der Leyen, la Rio, vineri, prezentând-o ca suficientă pentru a marca implicarea Braziliei în acord.

În declarații făcute alături de Ursula von der Leyen, Lula a descris pactul drept „istoric” și a spus că va crea cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă, cu o populație de aproximativ 720 de milioane.