Paraguay găzduieşte sâmbătă ceremonia de semnare a acordului comercial dintre UE şi Mercosur

Textul acordului a primit aprobarea a 21 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. sursa foto: Getty

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur urmează să fie semnat sâmbătă, la Asuncion, în Paraguay. Documentul încheie un proces de negociere început în urmă cu 25 de ani și consfințește crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, relatează Agerpres.

Ceremonia are loc în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, care se întâlnesc cu președintele Paraguayului, Santiago Peña.

Paraguay deține, în prezent, președinția prin rotație a Mercosur. Acordul este semnat, în numele Uniunii Europene, de comisarul pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic. După semnare, cei trei lideri susțin o conferință de presă, programată în jurul orei locale 13:15 (17:15 CET), transmisă în direct pe EBS, potrivit Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Semnarea documentului încheie vizita oficială a președintei Comisiei Europene în America de Sud. Cu o zi înainte, Ursula von der Leyen s-a aflat la Rio de Janeiro, unde a avut o întrevedere cu președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva.

Brazilia reprezintă un partener strategic al Uniunii Europene, iar cooperarea bilaterală a cunoscut o intensificare în ultimii ani, în special în domeniul comerțului și al combaterii schimbărilor climatice.

Mercosur este piața comună sudică, un bloc comercial sud-american fondat în 1991. Membrii cu drepturi depline sunt Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, însă statutul său a fost suspendat în 2017. În decembrie 2012 a fost semnat Protocolul de aderare a Boliviei, document aflat în prezent în proces de ratificare în parlamentele statelor membre.

Împreună, țările Mercosur alcătuiesc a șasea economie a lumii, cu o populație totală de aproximativ 270 de milioane de locuitori.

Textul acordului a primit aprobarea a 21 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. După semnare, documentul nu intră automat în vigoare, fiind necesare etape suplimentare de ratificare și validare în cadrul ambelor blocuri.