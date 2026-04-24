Polonia atacă acordul UE–Mercosur la Curtea de Justiție a UE, cu o săptămână înainte de aplicare

Polonia a anunțat vineri că va depune o contestație în justiție împotriva acordului comercial UE-Mercosur la instanța supremă a UE, potrivit Politico.

Alegerea vine cu doar câteva săptămâni înainte de termenul limită din 26 mai pentru acțiunile de anulare în temeiul legislației UE și la nici o lună după ce prim-ministrul Donald Tusk a declarat că guvernul nu are astfel de planuri.

Această mișcare vine în urma unor săptămâni de presiuni interne. Parlamentul polonez a adoptat o rezoluție la mijlocul lunii martie prin care îndemna guvernul să acționeze, iar președintele Karol Nawrocki, aliniat opoziției, i-a trimis lui Tusk o scrisoare la începutul lunii aprilie, cerându-i să depună imediat cererea.

De asemenea, aceasta urmează unei acțiuni anterioare - mai eficiente - a Parlamentului European de a trimite acordul la Curtea de Justiție. Susținută de deputații europeni în ianuarie, cazul ar putea întârzia ratificarea acordului complet cu până la doi ani. În încercarea de a beneficia mai devreme de beneficiile acordului, Comisia Europeană va începe să aplice prevederile sale comerciale începând cu 1 mai.

Depunerea paralelă a Poloniei adaugă zgomot politic, nu putere de foc juridică.

Viceprim-ministrul Władysław Kosiniak-Kamysz, liderul partidului PSL, prietenos cu fermierii, a dat vestea, spunând că plângerea va viza impactul Mercosur asupra securității alimentare și procedura utilizată pentru a o promova.

„Vom contesta acest acord”, a spus el. „Securitatea alimentară este amenințată, protecția consumatorilor este amenințată, iar modul în care acordul a fost implementat nu este corect.”

Ministrul Agriculturii, Stefan Krajewski, însărcinat cu pregătirea plângerii, a declarat că speră să o depună înainte de 1 mai. Cu toate acestea, nu a putut spune ce argumente juridice specifice va invoca Polonia, ce va realiza plângerea sau dacă Varșovia va încerca să suspende aplicarea provizorie a acordului.

„Lucrăm la asta”, a declarat el în repetate rânduri reporterilor la o conferință de presă organizată în grabă la Varșovia, vineri.

Chiar la sfârșitul lunii martie, Tusk declarase că guvernul nu vede nevoia să depună propria plângere, argumentând că sesizarea Parlamentului este suficientă. Vorbind dintr-un avion de la un summit UE din Cipru, el a declarat vineri că a avertizat Comisia Europeană în prealabil.

„Le-am spus că nu s-a schimbat nimic în evaluarea noastră critică a anumitor aspecte ale Mercosur”, a spus el, adăugând că a cerut Bruxelles-ului „să nu trateze acest lucru ca pe un atac personal”.