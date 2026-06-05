Străzi Deschise, în 6-7 mai, în Bucureşti: Calea Victoriei, deschisă exclusiv pietonilor, sâmbătă. Ce evenimente vor fi duminică

1 minut de citit Publicat la 08:53 05 Iun 2026 Modificat la 09:01 05 Iun 2026

Traficul va fi restricționat în București / Sursă foto: Hepta

În weekend-ul 6-7 mai, va fi organizată o nouă ediţie a evenimentului "Străzi Deschise", în Bucureşti. Sâmbătă, Calea Victoriei este deschisă exclusiv traficului pietonal, iar duminică programul continuă cu noi evenimente dedicate artei şi istoriei Capitalei.

"Weekendul acesta, la Străzi Deschise, redescoperim orașul la pas și ne imaginăm cum ar putea arăta un București construit mai aproape de oameni.

Cu tema „București la scară umană – Microurbanism și arhitectură efemeră”, weekendul 6–7 iunie aduce în prim-plan idei, proiecte și conversații despre felul în care spațiul public poate deveni mai prietenos, mai accesibil și mai conectat la nevoile comunității", au transmis organizatorii.

Ce evenimente vor fi duminică

"Sâmbătă, Calea Victoriei este deschisă exclusiv traficului pietonal, iar duminică programul continuă cu o sesiune de pictură în aer liber, un tur ghidat dedicat istoriei Bucureștiului, o dezbatere despre viitorul spațiului public și proiectul Safe Vibes, dedicat siguranței în spațiile publice și la evenimente.

Programul complet al evenimentului este disponibil și pe arcub.ro", au mai comunicat organizatorii evenimentului Străzi Deschise.

Ce evenimente blochează Bucureștiul

Traficul va fi restricționat în mai multe zone din București în acest weekend, din cauza unui meci de fotbal, a unui cros, a unor evenimente culturale și a unei procesiuni religioase, anunță Brigada Rutieră a Capitalei, notează Agerpres.

Meciul România - Țara Galilor

Sâmbătă seară, de la ora 20:45, se joacă pe Stadionul „Steaua” meciul de fotbal România - Țara Galilor.

Începând cu ora 16:00, circulația va fi restricționată, în funcție de necesitate, pe Bulevardul Ghencea și pe străzile adiacente, precum și pe Strada Constantin Titel Petrescu, cu excepția riveranilor și a autovehiculelor de urgență. De la ora 12:00, se restricționează și traficul pietonal pe trotuarul dinspre pasajul cu linia de tramvai 41 și aleea de acces auto în Complexul Sportiv Steaua.

Programul complet al evenimentelor este aici.