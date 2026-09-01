Dan Voiculescu: „România a pierdut 10 miliarde de euro din PNRR. Eșecul aparține unei administrații incompetente”

1 minut de citit Publicat la 12:59 01 Sep 2026 Modificat la 13:00 01 Sep 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu avertizează, într-o postare publicată pe blogul său, că România a ratat o șansă istorică de dezvoltare, pierzând aproximativ 10 miliarde de euro din suma care îi fusese alocată inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

România a intrat în PNRR cu o alocare de 29,2 miliarde de euro, formată din granturi nerambursabile și împrumuturi, însă a încasat efectiv sub 13 miliarde de euro, iar în urma renegocierilor succesive valoarea totală a Planului a coborât la aproximativ 20 de miliarde.

„Așadar, în cinci ani, statul român a pierdut ireversibil 10 miliarde de euro!”, subliniază profesorul Dan Voiculescu.

Acesta observă că, în perioada în care finanțarea europeană a fost disponibilă, România a avut șase guverne, susținute de partide politice diferite. Din acest motiv, responsabilitatea pentru eșec nu poate fi atribuită exclusiv unei singure formațiuni sau unui singur executiv.

În opinia sa, ratarea acestei finanțări istorice reprezintă dovada unei administrații publice „ineficiente, confuze, incompetente, care se autosabotează constant”.

Profesorul Dan Voiculescu identifică trei probleme majore ale sistemului public: licitațiile pregătite defectuos, incapacitatea administrativă de a ține pasul cu dinamica economiei private și supracontractarea nerealistă a proiectelor, fără existența resurselor necesare pentru implementarea lor.

În fața acestui eșec, România are două variante: fie continuă disputa politică și căutarea unui țap ispășitor, fără să schimbe nimic în funcționarea instituțiilor, fie realizează o analiză profundă și apolitică a întregului sistem administrativ.

Dan Voiculescu susține necesitatea eliminării redundanțelor legislative și administrative și a introducerii unor garanții reale împotriva incompetenței, iresponsabilității și politizării excesive a funcțiilor publice.

„Dacă nu ne luăm în serios responsabilitatea față de propriul destin, ne va fi cu adevărat imposibil să fim respectați, prosperi, români și europeni demni, parteneri egali, nu rude sărace”, concluzionează profesorul Dan Voiculescu.

Termenul de 31 august 2026 a vizat îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR. România mai poate transmite cererea finală de plată până la 30 septembrie, iar Comisia Europeană poate efectua plățile până la 31 decembrie 2026. În urma ultimei revizuiri, valoarea Planului României este de aproximativ 20,1 miliarde de euro.