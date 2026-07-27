Călin Georgescu și-a regizat o nouă vizită la târg. A cumpărat roșii de 10 lei, oamenii l-au ironziat: „Spuneți ceva în limba bătrână”

Călin Georgescu, la Călugăreni. Sursa foto: Colaj Facebook

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, și-a continuat duminică plimbarea prin târguri alături de susținători ai AUR aduși cu autocarele. Georgescu a fost la Călugăreni, unde a ținut un discurs în stilul său caracteristic, a cumpărat roșii de 10 lei și a fost ironizat de câțiva oameni care au venit să vadă momentul pus în scenă de partidul AUR. „Ne spuneți și nouă ceva în limba aia bătrână?”, l-a întrebat unul dintre oamenii prezenți la târg.

Călin Georgescu a venit la Călugăreni flancat de mai mulți bodyguarzi îmbrăcați în negru. Acesta a fost întâmpinat de zeci de persoane, majoritatea purtând însemnele formațiunii AUR. De altfel, la Călăgureni au fost prezenți și mai mulți parlamentari ai partidului AUR.

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Aflat la târgul din Călugăreni, Georgescu a fost întrebat ironic de către un trecător să spună ceva "în limba aia bătrână". Ironia vine după un episod mai vechi în care Georgescu a explicat, în mod eronat, ce înseamnă cuvântul Apocalipsă: „Dacă am ști limba română bine și am înțelege limba bătrână, atunci am ști că Apocalipsa în limba bătrână înseamnă apucă lipsa”.

La Călugăreni, Călin Georgescu a susținut și un discurs în stilul său caracteristic plin de clișee.

„Încă se mai aude vuietul marii bătălii a lui Mihai Viteazul. Strămoșii noștri nu s-au plecat. Ei au înfruntat un imperiu, cel mai mare la acea vreme, și-au apărat crucea, libertatea și pământul nostru sfânt. Strămoșii, dragii mei, ne privesc acum din ceruri și ne întreabă ”ce faceți voi?”. Suntem neam de voievozi, nu neam de slugi. România noastră nu este de vânzare. Pământul nostru nu este de vânzare. Sufletul nostru nu este de vânzare. Nu ne vindem”, a spus acesta.

În finalul discursului, Georgescu a făcut din nou aluzie la „trezirea în conștiință” a românilor.

„Cine muncește pământul trebuie să fie liber și stăpân în țara lui. Puterea adevărată este în Dumnezeu și se află în poporul român cel credincios trezit în conștiință”, a spus Georgescu.

Vizita de la Călugăreni face parte dintr-o serie de apariții publice regizate ale lui Călin Georgescu la târguri locale, după participări similare în județele Argeș și Olt.

La Izbiceni, primarul localității a dezvăluit cum Georgescu și regizat vizita. Acesta și-a adus susținătorii și a improvizat și piața pe care a vizitat-o.

"Comercianții au întins frumos roșiile, etalate. În realitate, pentru că se vinde angro, nu o să vedeți niciodată roșiile puse, șterse frumos și aranjate. Nu există prețuri. Ele sunt în baxuri și se vând angro. Prețurile sunt negociate. Ce ați văzut acolo e o regie", a spus primarul Fănel Bădici, într-o intervenție pentru Antena 3 CNN.

Ulterior, primarul a fost amenințat de susținători AUR și ai lui Călin Georgescu.