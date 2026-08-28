Volodimir Zelenski anunţă că SUA au oferit Kievului informaţii despre întâlnirile șefului CIA la Moscova

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Hepta

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că Statele Unite au furnizat Kievului informaţii despre o serie de întâlniri de la Moscova din ultimele zile, relatează Reuters, potrivit Agerpres. "Le mulţumesc şi pentru tonul necesar al conversaţiei cu Rusia", a transmis liderul de la Kiev.

"Astăzi, am primit informaţii de la partea americană despre întâlnirile de la Moscova care au avut loc în aceste zile. Au fost o serie de întâlniri acolo", a transmis Zelenski pe Telegram, fără a intra în detalii despre cine a participat la întâlniri.

"Le mulţumesc pentru informaţii şi pentru tonul necesar al conversaţiei cu Rusia", a adăugat Volodimir Zelenski, din nou fără a oferi amănunt

Wall Street Journal a relatat miercuri că directorul CIA, John Ratcliffe, a călătorit la Moscova pentru a avertiza Rusia cu privire la orice atac asupra unui membru al NATO.

Kremlinul a respins informaţia, în timp ce preşedintele american, Donald Trump, a declarat că preşedintele rus, Vladimir Putin, nu va ataca o ţară NATO, minimalizând relatările din presă despre deplasarea lui Ratcliffe.

Două surse au declarat pentru Reuters că, în timpul întâlnirii, Ratcliffe a ridicat posibilitatea unei operaţiuni ruseşti împotriva unui membru al NATO, deşi nu este clar dacă acesta a fost scopul principal al călătoriei.

Discuţiile au acoperit şi sprijinul Rusiei pentru Iran, a declarat o sursă pentru Reuters.