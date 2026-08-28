Antena 3 CNN Externe Volodimir Zelenski anunţă că SUA au oferit Kievului informaţii despre întâlnirile șefului CIA la Moscova

Volodimir Zelenski anunţă că SUA au oferit Kievului informaţii despre întâlnirile șefului CIA la Moscova

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 21:00 28 Aug 2026 Modificat la 21:14 28 Aug 2026
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poza in care apare Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei - hepta_7567067
Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Hepta

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că Statele Unite au furnizat Kievului informaţii despre o serie de întâlniri de la Moscova din ultimele zile, relatează Reuters, potrivit Agerpres. "Le mulţumesc şi pentru tonul necesar al conversaţiei cu Rusia", a transmis liderul de la Kiev.

"Astăzi, am primit informaţii de la partea americană despre întâlnirile de la Moscova care au avut loc în aceste zile. Au fost o serie de întâlniri acolo", a transmis Zelenski pe Telegram, fără a intra în detalii despre cine a participat la întâlniri.

"Le mulţumesc pentru informaţii şi pentru tonul necesar al conversaţiei cu Rusia", a adăugat Volodimir Zelenski, din nou fără a oferi amănunt

Wall Street Journal a relatat miercuri că directorul CIA, John Ratcliffe, a călătorit la Moscova pentru a avertiza Rusia cu privire la orice atac asupra unui membru al NATO.

Kremlinul a respins informaţia, în timp ce preşedintele american, Donald Trump, a declarat că preşedintele rus, Vladimir Putin, nu va ataca o ţară NATO, minimalizând relatările din presă despre deplasarea lui Ratcliffe.

Două surse au declarat pentru Reuters că, în timpul întâlnirii, Ratcliffe a ridicat posibilitatea unei operaţiuni ruseşti împotriva unui membru al NATO, deşi nu este clar dacă acesta a fost scopul principal al călătoriei.

Discuţiile au acoperit şi sprijinul Rusiei pentru Iran, a declarat o sursă pentru Reuters.

 

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Etichete: Volodimir Zelenski Statele Unite john ratcliffe director CIA Moscova

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