CNN: Trump anunță că Putin nu va ataca teritoriul NATO, după vizita șefului CIA la Moscova

Vladimir Putin și Donald Trump, imagine de la ultima întâlnire față în față a celor doi, în Alaska, august 2025. FOTO: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a minimalizat probabilitatea ca Rusia să atace teritoriul NATO și a adăugat că discuțiile sale cu președintele rus Vladimir Putin l-au asigurat că un astfel de plan nu este în desfășurare, informează corespondentul CNN la Casa Albă, Kevin Liptak.

„Am avut discuții bune cu el. Nu va ataca teritoriul NATO”, i-a spus Trump lui Kristen Holmes de la CNN, în Biroul Oval.

Ulterior, președintele american a refuzat să precizeze dacă directorul CIA, John Ratcliffe, i-a transmis un avertisment lui Putin cu privire la un eventual atac asupra NATO în timpul vizitei sale la Moscova din această săptămână.

„Nu vreau să comentez acest lucru, dar nu vor ataca”, a spus Trump.

CNN a relatat anterior că șeful serviciilor de informații americane a călătorit la Moscova în această săptămână pentru a transmite Rusiei un avertisment de a nu lansa un atac pe teritoriul NATO.

De asemenea, mai multe surse familiarizate cu discuțiile de la Moscova, au confirmat și pentru Wall Street Journal că vizita surpriză a directorului CIA la Moscova din această săptămână a avut ca scop să transmită Kremlinului avertismentul de a nu ataca țările NATO de pe flancul estic.

Călătoria a fost prima vizită a șefului spionilor americani la Moscova. Ea a fost programată ca urmare a unor evaluări de informații și securitate care au arătat că Vladimir Putin, intenționează să pună la încercare determinarea NATO cu un asalt limitat asupra unei țări aliate, în următorii câțiva ani. Politico a mai relatat că șeful CIA a mers la Moscova pentru a avertiza Kremlinul să se abțină de la atacuri împotriva statelor baltice și să-și reducă sprijinul acordat Iranului.

Totodată, Bloomberg a relatat că Vladimir Putin nu mai vede vreo ieșire din războiul din Ucraina după ce inițiativa a fost preluată în mod decisiv de armata ucraineană, mai ales când vine vorba de atacuri în adâncimea teritoriului rus, și s-ar pregăti de o escaladare majoră. Astfel, în anturajul dictatorului de la Kremlin cresc și temerile că acesta ar putea să folosească arme nucleare tactice împotriva Ucrainei pentru a ieși din impas.