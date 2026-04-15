”Portofelul” lui Orban. Magyar: ”Nu poate scrie, nu poate citi, dar a ajuns de cinci ori mai bogat decât familia regală britanică”

Viktor Orban și Lőrinc Mészáros. Foto: Profimedia Images

Peter Magyar a acordat, miercuri, două interviuri tensionate presei de stat de la Budapesta, pentru postul M1 și pentru Radio Kossuth, pe care le-a acuzat că au făcut propagandă pentru Viktor Orban. În interviul pentru M1, Magyar a acuzat corupția și minciuna guvernului Orban, vorbind despre Lőrinc Mészáros, un propiat al lui Viktor Orban, care a devenit miliardar în euro după ce a primit contracte cu statul.

„Partidul Tisza îi va reprezenta pe toți maghiarii, atât pe alegătorii Tisza, cât și pe cei ai Fidesz. Să fie ordine, pace și securitate în această țară. Guvernul Tisza va lucra pentru pace, vom menține gardul de frontieră. Spre deosebire de Viktor Orbán, nu vom permite intrarea traficanților de persoane. Spre deosebire de fiul lui Viktor Orbán, spre deosebire de Gergő Gulyás, Tisza va lucra continuu pentru pace. Un element al programului nostru este menținerea și prelungirea reducerii facturilor la utilități, deoarece un milion și jumătate dintre compatrioții noștri folosesc lemne de foc, unde nu a existat nicio reducere a facturilor la utilități, așa cum a existat în taxa de utilizare a sistemului. Lőrinc Mészáros, care este omul de casă și portofelul lui Viktor Orbán, nu poate scrie, nu poate citi, nu poate vorbi prea multe, a devenit de cinci ori mai bogat în zece ani decât familia regală britanică, în timp ce sute de mii de oameni trăiesc în sărăcie profundă”, a spus Magyar.

Lőrinc Mészáros, fost primar FIDESZ, a devenit extrem de bogat datroită relației sale de proetenie cu Viktor Orban. În ianuarie 2024, a fost clasat pe locul 1.715 în topul celor mai bogate persoane din lume pe lista Forbes a miliardarilor , cu o avere netă estimată la 1,7 miliarde de dolari. Conform listei Forbes din 2025, el este clasat pe locul 1.015 pe lista globală, cu o avere netă de 3,6 miliarde de dolari.

Péter Magyar a acuzat guvernul Orban că i-a sărăcit pe maghiari și a transformat Ungaria în cea mai coruptă țară din UE: „Oamenii plătesc de șapte ori mai mult decât piața mondială și un preț de achiziție peste limită. Companiile maghiare, care oferă locuri de muncă, plătesc cele mai mari prețuri la electricitate din Europa. Despre ce fel de reducere a costurilor cu utilitățile vorbiți? Fiecare a douăzecea companie maghiară nu poate exporta pentru că este necompetitivă, cumpără electricitate la cel mai mare preț, nu a putut face investiții în eficiență energetică pentru că Viktor Orbán nu a putut și nu a vrut să aducă acasă fonduri UE”

”Ne-au falimentat țara, conform tuturor datelor, am devenit cea mai săracă și mai coruptă țară, iar voi continuați să promovați propaganda.”, i-a acuzat Magyar pe jurnaliștii posturilor publice. „Această propagandă mincinoasă va lua sfârșit. Vom vorbi despre esență. Ați publicat și că nu există internet în Germania, că oamenii nu fac sex în Germania. Veți difuza orice”, a spus Péter Magyar.

El a anunțat ce măsuri va lua: „Măsuri anticorupție. Ungaria este aproape ultima țară care se alătură Parchetului European, înființăm Oficiul pentru Recuperarea și Protecția Activelor”, „Vom restabili independența autorităților de anchetă și a sistemului judiciar maghiar.”, „Al treilea lucru de care pot fi deosebit de bucuroși în această fabrică de minciuni este că restabilim independența presei maghiare și oprim sprijinul ilegal al propagandei. Guvernul cheltuie anual 600 de miliarde de forinți pe propagandă, iar acești bani lipsesc din sistemul de sănătate”, „Al patrulea este să returnăm libertatea mediului academic, vom returna universitățile cetățenilor universitari, vom returna rețelele de cercetare cercetătorilor.”