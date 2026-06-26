Cel mai mare producător de aur din Africa vrea să-și păstreze lingourile în țară și a impus o nouă regulă marilor companii miniere

Ghana, cel mai mare producător de aur din Africa vrea să păstreze mai mult aur în țară. FOTO: Getty Images

Cel mai mare producător de aur din Africa vrea să păstreze mai mult aur în țară, în loc ca acesta să fie exportat direct pe piețele internaționale. De la 1 iulie, marile companii miniere care lucrează în Ghana vor trebui să vândă 30% din producția lor de aur către Ghana Gold Board, instituția de stat cunoscută ca GoldBod. Până acum, obligația era de 20%, scrie Insider Africa.

Acordul a fost încheiat prin Camera Minelor din Ghana și a fost anunțat joi. El se referă la aurul livrat sub formă de doré, adică lingouri semirafinate, produse înainte de rafinarea finală.

Noua măsură face parte dintr-un plan mai amplu al Ghanei de a-și întări economia după ani de dificultăți financiare. Țara vrea să nu mai fie doar un exportator de aur brut sau semiprelucrat, ci să câștige mai mult din procesarea și vânzarea metalului prețios.

Aurul a devenit tot mai important pentru băncile centrale din întreaga lume. Prețurile mari, tensiunile geopolitice și dorința multor state de a-și diversifica rezervele au făcut ca băncile centrale să cumpere aur într-un ritm foarte ridicat.

Pentru Ghana, care a trecut în ultimii ani prin restructurarea datoriilor, rezervele mai mari de aur pot fi o protecție în fața crizelor externe. Ele pot crește încrederea în economia țării și pot oferi statului o sursă suplimentară de valută atunci când are nevoie. Banca Ghanei a început să cumpere aur produs în țară în 2022, ca parte a unui program de diversificare a rezervelor.

De atunci, rezervele oficiale de aur au ajuns la 19,2 tone. Autoritățile vor să crească această cantitate până la 157 de tone până în 2028, prin Programul Național Accelerat de Acumulare a Rezervelor. Această cantitate ar acoperi aproximativ 15 luni de importuri.

Potrivit noului acord, GoldBod va cumpăra aurul cu o reducere de 0,55% față de prețul de referință stabilit de Banca Ghanei. Plata va fi făcută în cedi, moneda națională a Ghanei.

Creșterea rezervelor nu e singura strategie

Pe lângă creșterea rezervelor, guvernul vrea să dezvolte și o industrie locală de rafinare a aurului. În loc să exporte cea mai mare parte a aurului în formă semiprelucrată, autoritățile vor ca mai mult aur să fie rafinat în Ghana. Abia apoi ar urma să fie trimis la o rafinărie acreditată internațional pentru certificarea finală.

Ghana vrea ca cel puțin o rafinărie din țară să obțină acreditare din partea London Bullion Market Association, LBMA, până în 2030. O astfel de acreditare ar permite țării să păstreze mai multă valoare din industria aurului și să devină un centru regional pentru rafinare și comerț cu aur.

Acordul vine după luni de negocieri între guvern și marile companii miniere, printre care Newmont, Gold Fields și Zijin Mining. Autoritățile au propus creșterea cotei obligatorii vândute statului de la 20% la 30%, pentru a acumula mai repede rezerve de aur.

Măsura se adaugă altor reforme introduse anul acesta prin GoldBod. Agenția de stat a fost creată pentru a centraliza cumpărarea aurului, pentru a face comerțul mai transparent, pentru a urmări mai bine proveniența aurului și pentru a reduce contrabanda.

GoldBod cumpără deja întreaga producție a minerilor artizanali și a micilor exploatări autorizate din Ghana. Faptul că acum sunt incluse și marile companii miniere reprezintă o extindere importantă a rolului agenției.

Cel mai mare producător de aur din Africa

Ghana a produs un nivel record de șase milioane de uncii de aur în 2025, consolidându-și poziția de cel mai mare producător de aur din Africa. Aurul este esențial pentru economia țării: reprezintă aproximativ 40% din veniturile din exporturi și este una dintre cele mai importante surse de valută.

Cu toate acestea, o mare parte din aurul Ghanei a fost exportată până acum înainte ca rafinarea și certificarea, adică etapele care adaugă mai multă valoare, să fie făcute în țară. Guvernul vrea acum să schimbe acest lucru.

Prin achiziții mai mari făcute de stat, prin dezvoltarea rafinării locale și prin creșterea rezervelor de aur, Ghana încearcă să controleze mai bine valoarea creată de propria industrie auriferă și să fie mai puțin vulnerabilă la șocuri financiare externe.

Tendința nu este valabilă doar pentru aur. De la minerale critice până la litiu, tot mai multe guverne cer ca materiile prime să fie procesate și rafinate în țară, nu exportate imediat în stare brută.

Scopul este ca statele să câștige mai mult din resursele lor naturale, dar și să dezvolte industrii locale, să creeze locuri de muncă mai bine specializate și să depindă mai puțin de piețele externe instabile. Dacă planul va reuși, Ghana și-ar putea întări poziția nu doar ca cel mai mare producător de aur din Africa, ci și ca unul dintre principalele centre de pe continent pentru rafinare, acumulare de rezerve și comerț cu aur.