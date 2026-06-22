Încă o țară africană a interzis exportul de aur brut. Ce face cu el ca să câştige mai mult

2 minute de citit Publicat la 09:37 22 Iun 2026 Modificat la 09:37 22 Iun 2026

Şi Guineea interzice exportul aurului. Foto: Getty Images

Guineea, la fel ca Zimbabwe la începutul acestui an, a luat măsuri pentru a interzice exportul unuia dintre cele mai valoroase produse ale sale, aurul. Obiectivul este încurajarea rafinării locale a aurului și impune ca tot aurul să fie procesat în lingouri în Guineea înainte de export, notează Business Insider Africa.

Președintele general Mamady Doumbouya a anunțat decizia după consultări cu producătorii și cumpărătorii de aur, declarând că exportul de aur brut va fi acum interzis. Orice operator care încalcă interdicția se va confrunta cu suspendarea licenței și rezilierea contractelor miniere.

Guineea a optat pentru interzicerea exportului de aur nerafinat, în încercarea de a încuraja rafinarea aurului la nivel local.

Președintele general Mamady Doumbouya a anunțat oficial interdicția în urma unei întâlniri cu producătorii industriali și artizanali de aur, precum și cu comercianții de aur activi în țara din Africa de Vest.

Anunţul preşedintelui

„Guinea deține a doua cea mai mare rezervă de aur din Africa de Vest, dar aurul său părăsește zilnic țara în formă brută pentru a fi procesat, certificat și vândut în altă parte”, a declarat Doumbouya în timpul întâlnirii, transmisă de postul de stat Radio Télévision Guinéenne.

„Începând de astăzi, pun capăt acestei practici: Guineea va solicita ca aurul său să fie procesat în interiorul granițelor sale. Aurul brut nu va mai părăsi Guineea”, a adăugat el.

După cum s-a văzut pe Democrata, Guineea, un important furnizor global de bauxită, deține, de asemenea, rezerve substanțiale de aur, exploatate de două întreprinderi semi-industriale, sute de mineri artizanali și corporații industriale precum Société Aurifère de Guinée, o filială a AngloGold Ashanti.

Împreună, aceste companii au exportat 22.142 kg de aur în primul trimestru al acestui an, conform datelor de la Ministerul Minelor și Geologiei.

Potrivit lui Doumbouya, aurul poate fi vândut în străinătate numai după ce a fost procesat în lingouri la o instalație nou construită în capitala Conakry.

„Aurul guineean va fi topit, certificat și procesat în Guineea înainte de a fi exportat pe piețele internaționale”, a declarat el.

„Oricine operator care continuă să exporte aur brut va avea licența suspendată și contractul minier reziliat”, a avertizat el.

După cum am menționat anterior, această mișcare reflectă interdicția impusă de Zimbabwe uneia dintre cele mai profitabile resurse naturale ale sale, litiul.

Şi Zimbabwe a suspendat exportul de aur

La începutul acestui an, Zimbabwe a anunțat suspendarea imediată și pe termen nelimitat a exportului de concentrate de litiu.

Ministerul Minelor a anunțat într-un comunicat că va realinia procedurile de export din cauza „malpracticilor continue în timpul exportului de minerale”.

„Guvernul își menține angajamentul față de... adăugarea de valoare și valorificarea la nivel național, conformitatea și responsabilitatea în exportul resurselor minerale ale Zimbabwe”, se adaugă în comunicat.

„Această revizuire face parte dintr-un efort mai amplu de a reduce scurgerile și de a spori eficiența sistemelor noastre”, a scris ministerul.

Practic, Zimbabwe a invocat malpracticile și scurgerile guvernamentale ca fiind rațiunea deciziei îndrăznețe de a interzice exportul de concentrate de litiu.