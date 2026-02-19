Meloni şi Macron s-au atacat reciproc în scandalul uciderii unui activist francez de extremă dreaptă, la Lyon

O dispută aprigă a izbucnit, joi, între premierul italian Giorgia Meloni și președintele francez Emmanuel Macron. Foto: Getty Images

O dispută aprigă a izbucnit, joi, între premierul italian Giorgia Meloni și președintele francez Emmanuel Macron, după uciderea unui activist de extremă dreapta la Lyon, weekendul trecut. Conflictul a plecat de la remarca lui Meloni privitoare la acest caz, ea afirmând: "Uciderea activistului Quentin Deranque este o rană pentru întreaga Europă", notează Politico.

Apoi, Macron, vorbind în timpul unei călătorii în India, a sugerat că Meloni se amestecă în mod nejustificat în treburile interne ale Franței.

Oficiali apropiați prim-ministrului italian au declarat că afirmaţiile lui Macron au fost întâmpinate „cu uimire” și au insistat că declarația lui Meloni a fost menită să „arată solidaritate cu poporul francez afectat de acest eveniment teribil și că nu se amestecă în niciun fel în afacerile interne ale Franței”.

Macron declarase că a fost „surprins de faptul că oamenii care sunt naționaliști, care nu vor să fie deranjați acasă, sunt întotdeauna primii care comentează ce se întâmplă în alte țări”.

Cum a murit Quentin Deranque

Activistul de extremă dreapta Quentin Deranque a murit după ce a primit lovituri la cap în timpul unei încăierări, în timpul unei conferințe susţinute europarlamentara de extremă stânga France Unbowed, Rima Hassan, la o universitate din Lyon, al treilea oraș ca mărime din Franța.

Procurorul șef al orașului Lyon a declarat joi că șapte persoane, inclusiv un asistent parlamentar al unui parlamentar din grupul France Unbowed, sunt investigate oficial în acest caz.

Trei dintre suspecți au declarat că sunt sau au fost afiliați și cu grupuri „de extremă stânga”. Unii au recunoscut că au luat parte la o încăierare, dar toți au negat că intenția lor a fost să-l omoare pe Deranque, a spus procurorul.