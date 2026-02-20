Ministrul Muncii: „Voucherele de energie vor fi acordate până la finalul anului 2026”

Peste 700.000 de români beneficiază în prezent de acest ajutor financiar / Foto: Getty Images

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a anunțat, vineri, că voucherele de energie vor fi acordate până la finalul anului 2026. El a subliniat că peste 700.000 de români beneficiază în prezent de acest ajutor financiar.

„Continuăm acordarea voucherelor de energie. Peste 710.000 de români primesc deja acest sprijin, iar măsura merge mai departe până la finalul lui 2026. Cei care au nevoie şi îndeplinesc condiţiile pot depune în continuare cereri pentru a beneficia de acest ajutor.

Într-o perioadă grea, trebuie să-i sprijinim cât mai mult pe cei vulnerabili”, a transmis ministrul Muncii într-o postare pe Facebook.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a precizat că „au fost înregistrate un număr total de 1.016.852 cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care 724.847 au fost declarate eligibile, în conformitate cu condiţiile de eligibilitate prevăzute de OUG nr. 35/2025”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul instituției.

De asemenea, instituția le recomandă cetăţenilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate să depună cereri prin aplicaţia EPIDS, fie online, fie prin intermediul oficiilor poştale sau al primăriilor.

„Solicitanţii sunt rugaţi să acorde o atenţie deosebită completării cererii în aplicaţia EPIDS, în special în ceea ce priveşte corectitudinea datelor de identificare (nume, prenume, CNP, precum şi valabilitatea actului de identitate) şi a datelor aferente locului de consum. Introducerea eronată a acestor informaţii poate conduce la invalidarea sau neeligibilitatea cererii.

Precizăm că veniturile înregistrate la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi la Casa Naţională de Pensii Publice nu se completează în cerere, acestea fiind verificate automat prin interogarea bazelor de date puse la dispoziţie de către cele două instituţii.

Totodată, menţionăm că, după transmiterea cererii în aplicaţie, aceasta nu mai poate fi modificată. În situaţia identificării unor erori, este necesară anularea cererii iniţiale şi depunerea unei noi solicitări cu datele corecte”, a mai precizat ANPIS.

Acte necesare pentru a cere tichete de energie în 2025

Pentru depunerea cererii de acordare a tichetelor de energie 2025, solicitanții trebuie să pregătească:

actul de identitate (în original și copie);

documente care atestă venitul net lunar (adeverințe, cupoane de pensie, talon de alocație, după caz);

documente care să dovedească domiciliul sau reședința legală în România;

în cazul familiilor, acte care atestă componența familiei (certificate de naștere ale copiilor, certificat de căsătorie etc.).

Este important de știut că beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem și nu trebuie să depună o cerere.

Valoarea unui tichet de energie este de 50 de lei/lună.

Acesta poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică și nu poate fi înstrăinat.