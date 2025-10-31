Celebrul WC de aur numit America a reapărut. Vasul de toaletă va fi expus și vândut, după ani de mister: Cât costă „opera” lui Cattelan

WC de aur numit „America”, vas de toaletă realizat de Maurizio Cattelan. Sursa foto: Hepta

Ar putea fi cel mai faimos WC din lume: vasul de toaletă din aproape 100 kg aur masiv de 18 karate, realizat de artistul Maurizio Cattelan, care a atras aproximativ 100.000 de vizitatori atunci când a fost expus pentru prima dată în baia Muzeului Guggenheim din New York, în 2016. Trei ani mai târziu, hoții, înarmați cu ciocane, l-au furat într-un jaf îndrăzneț de cinci minute de la Palatul Blenheim din Marea Britanie. Deși autorii au fost condamnați la începutul acestui an, WC-ul opulent și complet funcțional, intitulat „America”, nu a fost niciodată găsit, fiind considerat tăiat sau topit pentru aurul în sine, care valorează milioane.

Dar aceasta nu este sfârșitul poveștii pentru sculptura satirică, care a fost oferită odată președintelui Donald J. Trump în timpul primului său mandat, în locul unei picturi de Van Gogh cerute de administrația sa (contraoferta a fost, conform raportărilor, ignorată).

Cattelan a declarat anterior că a realizat mai multe ediții ale lucrării „America”, iar acum o a doua ediție va debuta într-un mod neașteptat și strălucitor pe piața de artă luna viitoare, potrivit CNN.

Vasul de toaletă din aur va fi „expus” în baia Sotheby’s: „Ușa va rămâne deschisă”

Sotheby’s din New York va vinde lucrarea, care se află în mâini private (și anonime) din 2017, pe 18 noiembrie. Asta înseamnă că sculptura va fi din nou expusă publicului pentru o perioadă limitată de timp, când casa de licitații o va instala în baia de la etajul patru al noului său sediu pentru 10 zile înainte de vânzare. De data aceasta, însă, vizitatorii nu vor putea să o folosească, conform Sotheby’s.

„Ușa va rămâne deschisă”, a spus David Galperin, șeful departamentului de artă contemporană de la Sotheby’s, râzând.

Licitațiile au, de obicei, o sumă de pornire stabilită, influențată de o serie de factori de piață, precum și valori de vânzare estimate, atât minime cât și maxime.

Prețul de pornire în funcție de valoarea aurului ar fi de 10 milioane de dolari

Dar vânzarea acestei lucrări „America” va fi determinată de greutatea sa în aur, prețul va fi undeva în jurul a 10 milioane de dolari, conform valorii actuale (cu prețul aurului stabilind recent maxime istorice), plus orice valoare pe care colecționarii o vor atribui lucrării.

„Suma de pornire, în conformitate cu prețul aurului, a fost cu adevărat o modalitate de a se alinia la esența conceptuală din spatele lucrării de artă, care este în mare parte să atragă atenția asupra diferenței dintre valoarea artistică a unei lucrări și valoarea sa materială intrinsecă”, a explicat Galperin.

Este un „contrapunct perfect” față de cealaltă lucrare infamă a lui Cattelan, banană pe perete, „Comedian”, care a fost vândută pentru 6,24 milioane de dolari la Sotheby’s toamna trecută, a adăugat Galperin. Banana lipită cu bandă, fără valoare fără asocierea cu Cattelan, a fost expusă pentru prima dată la Art Basel Miami pe un perete alb gol, prețul inițial fiind de 120.000 de dolari. A fost mâncată de mai multe ori.

Ar putea fi singurul WC de aur rămas din „colecția” lui Cattelan

„America” este multe lucruri: un comentariu ironic asupra lumii artei și asupra Statelor Unite, dar și un obiect de chin pentru publiciștii de artă și declarațiile lor grandioase. (Muzeul Guggenheim o descria cândva ca o oportunitate de „intimitate fără precedent cu o lucrare de artă.”) Și această ediție ar putea fi de fapt singura fizică existentă, potrivit Sotheby’s. Deși lucrarea este o ediție de trei, casa de licitații nu crede că a treia a fost fabricată.

Dincolo de istoria dramatică a sculpturii, Galperin a spus că „America” este o lucrare importantă a secolului XXI, având o linie directă de legătură cu arta modernă de referință (vezi: urinalul cu capul în jos al lui Marcel Duchamp din 1917, „Fountain”), dar cu relevanță critică pentru zilele noastre.

„Cattelan, pe toată durata carierei sale, a criticat sistemul”, a spus Galperin, „fie că este vorba despre experiența vizitatorilor care văd arta într-un muzeu, despre modul în care lucrările de artă se mișcă prin sistem, despre cum sunt apreciate, despre cum își schimbă stăpânii.

„Toate aceste concepte sunt lucruri cu care lucrările de artă rareori se confruntă direct. Abilitatea lui de a face acest lucru într-un mod atât de inteligibil și de impact este parte din succesul lucrării.”