Astronomii au descoperit un obiect nemaivăzut până acum. Ce este Cloud-9

Acest nor spune „povestea unei galaxii care nu s-a format niciodată”. Foto: NASA

O echipă internațională de cercetători a identificat un nou tip de obiect astronomic, care ar putea oferi indicii esențiale despre formarea galaxiilor, scrie CBS News.

NASA a numit acest obiect „Cloud-9” și îl descrie drept un nor de hidrogen bogat în gaze, lipsit de stele și dominat de materie întunecată. Acesta se află la aproximativ 14 milioane de ani-lumină de Pământ. Deși existența unor astfel de structuri fusese doar teoretizată până acum, aceasta este prima confirmare clară a unui asemenea obiect, potrivit agenției spațiale americane.

Cloud-9 a fost identificat inițial în urmă cu trei ani, însă abia recent, cu ajutorul telescopului spațial Hubble, cercetătorii au reușit să confirme că în interiorul său nu există nicio stea. Alejandro Benitez-Llambay, profesor asistent la Universitatea Milano-Bicocca din Italia și coordonatorul echipei Hubble, spune că acest nor spune „povestea unei galaxii care nu s-a format niciodată”.

„În știință, de multe ori învățăm mai mult din eșecuri decât din reușite. În acest caz, absența stelelor este dovada că teoria noastră este corectă. Am descoperit un bloc primordial al unei galaxii care nu a reușit să se nască”, a explicat el.

Nucleul lui Cloud-9 este alcătuit din hidrogen neutru și are un diametru de aproximativ 4.900 de ani-lumină. Masa acestui hidrogen este estimată la de un milion de ori masa Soarelui. În plus, norul conține o cantitate uriașă de materie întunecată – echivalentul a circa cinci miliarde de mase solare.

”O fereastră către universul întunecat”

Andrew Fox, membru al echipei de cercetare, a numit Cloud-9 „o fereastră către universul întunecat”.

„Știm din teorie că cea mai mare parte a masei universului este formată din materie întunecată, dar este extrem de greu de detectat, pentru că nu emite lumină. Cloud-9 ne oferă o ocazie rară de a studia un nor dominat de această materie misterioasă”, a spus Fox.

Potrivit NASA, descoperirea sugerează că ar putea exista multe alte structuri mici, dominate de materie întunecată, care rămân neobservate din cauza faptului că sunt „umbrite” de stele și galaxii strălucitoare. De regulă, cercetările se concentrează pe aceste obiecte luminoase, ceea ce face ca astfel de formațiuni discrete să fie trecute cu vederea.

Cloud-9 este al nouălea nor de gaze identificat la periferia galaxiei spiralate Messier 94. Comparativ cu celelalte, acesta este mai mic, mai compact și are o formă aproape perfect sferică. De asemenea, pare să fie fizic asociat cu Messier 94.

Astronomii intenționează să continue studiile asupra lui Cloud-9 pentru a înțelege mai bine natura materiei întunecate, fenomenul galaxiilor „eșuate” și primele etape ale universului. În paralel, vor căuta și alte obiecte similare.

„Printre vecinii noștri galactici, s-ar putea să existe câteva ‘case abandonate’”, a glumit cercetătoarea Rachael Beaton, de la Space Telescope Science Institute.

În timp, Cloud-9 ar putea continua să evolueze și, teoretic, chiar să se transforme într-o galaxie, dacă va reuși să acumuleze suficientă materie, mai spun specialiștii.