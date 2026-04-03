Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2023, ar fi suferit un atac de cord în închisoare în Iran. Anunțul familiei

Iranul a condamnat-o pe laureata Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2023, ar fi suferit un atac de cord în închisoare în Iran. FOTO: Getty Images

Fratele laureatei iraniene a Premiului Nobel pentru Pace Narges Mohammadi a declarat că se teme că viaţa acesteia este în pericol iminent, după ce femeia ar fi suferit un atac de cord în închisoarea din nord-vestul Iranului, relatează BBC.

Hamidreza Mohammadi, care locuieşte în Norvegia, a declarat pentru BBC că activista pentru drepturile omului, în vârstă de 53 de ani, a fost găsită inconştientă în patul ei de către alte deţinute din închisoarea Zanjan săptămâna trecută.

Ea a fost dusă la infirmeria închisorii, dar autorităţile au refuzat să o transfere la un spital, în ciuda antecedentelor sale de probleme cardiace şi pulmonare, a spus el. De asemenea, ea suferă de fluctuaţii severe ale tensiunii arteriale.

Hamidreza Mohammadi a cerut ca sora lui să fie eliberată imediat pentru a fi supusă unui examen medical amănunţit. De asemenea, el a avertizat că atacurile şi exploziile din apropierea închisorii de la începutul războiului dintre SUA şi Israel cu Iranul, acum o lună, nu au făcut decât să-i sporească stresul.

„Acest război a avut un efect teribil asupra deţinuţilor din Iran. Dacă închisoarea este lovită, dacă deţinuţii au nevoie de îngrijiri medicale imediate, nu vor primi nimic şi vieţile lor sunt în pericol. A fost foarte greu pentru familia ei... Copiii ei au trecut prin multe. Acum trăiesc o perioadă foarte incertă, în care nu ştiu nici măcar dacă în viitor va fi pace sau dacă mama lor va trăi sau va muri.”, a declarat el în cadrul emisiunii Newsday a BBC.

Narges Mohammadi, vicepreşedinta Centrului Apărătorilor Drepturilor Omului din Iran, a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2023 pentru activismul său împotriva opresiunii femeilor în Iran şi pentru promovarea drepturilor omului.

Ea a petrecut mai mult de un deceniu din viaţă în închisoare. În 2021, a început să ispăşească o pedeapsă de 13 ani sub acuzaţia de „activitate de propagandă împotriva statului” şi „complot împotriva securităţii statului”, acuzaţii pe care le-a negat.

În decembrie 2024, i s-a acordat o eliberare temporară din celebra închisoare Evin din Teheran din motive medicale. Ea a continuat campania în timp ce urma tratamentul şi a fost arestată în oraşul Mashhad, din nord-estul ţării, în decembrie anul trecut, după ce a ţinut un discurs la ceremonia de comemorare a unui coleg activist pentru drepturile omului. Familia ei a declarat că a fost dusă la spital după ce a fost bătută la cap şi la gât în timpul arestării.

Câteva săptămâni mai târziu, protestele împotriva establishmentului clerical iranian au cuprins întreaga ţară. Cel puţin 6.508 de protestatari au fost ucişi şi alţi 53.000 arestaţi în cadrul unei represiuni fără precedent a forţelor de securitate împotriva tulburărilor, potrivit Agenţiei de ştiri a activiştilor pentru drepturile omului (HRANA), cu sediul în SUA.

În februarie, Mohammadi a fost condamnată de un tribunal revoluţionar din Mashhad la încă şapte ani şi jumătate de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de „adunare şi conspiraţie” şi „activităţi de propagandă”, a declarat avocatul ei. Ea a fost transferată în săptămâna următoare la închisoarea din Zanjan şi, de atunci, i s-a permis doar o comunicare limitată cu familia.

Duminica trecută, echipa sa de avocaţi şi un membru al familiei au primit permisiunea să o viziteze în închisoare, sub supraveghere sporită.

Coaliţia „Free Narges” a declarat marţi într-un comunicat că „starea ei generală de sănătate era extrem de precară, iar ea părea palidă şi slăbită, cu o pierdere semnificativă în greutate, când a fost adusă în sala de vizite de o asistentă medicală a închisorii”.

Coaliţia a citat apoi colegele de celulă ale lui Mohammadi, care au declarat pe 24 martie că aceasta a fost „găsită inconştientă în pat, cu ochii daţi peste cap”, iar această stare a durat mai mult de o oră. Ea a fost dusă la infirmeria închisorii de către alte deţinute, unde i s-au administrat medicamente pentru a-i restabili cunoştinţa, a adăugat coaliţia: „În ciuda acestei urgenţe medicale şi a indiciilor evidente de atac de cord, autorităţile au refuzat să o transfere pe Mohammadi la un spital sau să îi permită să consulte un specialist.”

„Conform legii iraniene, în timp de război, când [autorităţile] nu pot garanta siguranţa deţinuţilor, în special a celor care nu reprezintă un pericol pentru societate, acestora trebuie să li se permită să părăsească închisoarea până la sfârşitul războiului. Dar nu numai că nu au făcut acest lucru, ci au refuzat tuturor prizonierilor politici orice îngrijire medicală, iar scuza lor este că «este timp de război». Aşadar, cererea noastră este ca ea să fie eliberată imediat pentru a fi supusă unui examen medical amănunţit. Îi cunoaştem istoricul medical, ştim că are probleme cardiace şi pulmonare. Ea trebuie să fie într-un spital”, a spus Hamidreza Mohammadi.